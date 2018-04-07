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    «Амьен» — «Кан»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Амьен — Кан (07.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Кан Календарь Лиги 1
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    •  Амьен — Кан21:00
    В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Амьен» — «Кан».

    Последний матч между собой: «Томь» — «Тамбов» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Амьен»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Амьен» — «Кан». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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