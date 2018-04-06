Венгер: Первый тайм в нашем исполнении был восхитительным

Главный тренер «Арсенала»отметил, чтоиграл в достаточно открытый футбол в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Лондонский клуб добился победы со счетом 4:1.

«Это была сложная игра. ЦСКА выглядел неплохо, когда атаковал всякий раз, когда мы теряли мяч.

Первый тайм был восхитительным в нашем исполнении, мы играли в высоком темпе. Но я расстроен, что мы пропустили.

Мы играли против технически хорошо оснащенной команды. Мы не привыкли видеть подобное выступление на "Эмирейтс". Команды приезжают сюда и обычно играют на своей половине, но ЦСКА наступал на нас.

Не могу выделить никого из ЦСКА персонально», — приводит слова Венгера «Спорт-Экспресс».