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    Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    На официальном сайте УЕФА завершился опрос, в котором каждый желающий мог отдать свой голос за лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

    Первое место по его итогам занял форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, набравший 53 процента голосов болельщиков.

    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0) египтянин стал автором одного из голов в ворота соперника.

    Салах должен восстановиться к ответному матчу против «Манчестер Сити»

    Второе место занял нападающий «Реала» Криштиану Роналду, за которого отдали голоса 35 процентов респондентов.

    Третьим стал хавбек «Баварии» Хамес Родригес, получивший 5 процентов голосов, а четвертым — защитник «Барселоны» Жерар Пике, набравший 4 процента голосов.

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