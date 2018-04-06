Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА завершился опрос, в котором каждый желающий мог отдать свой голос за лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Первое место по его итогам занял форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, набравший 53 процента голосов болельщиков.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0) египтянин стал автором одного из голов в ворота соперника.

Салах должен восстановиться к ответному матчу против «Манчестер Сити»

Второе место занял нападающий «Реала» Криштиану Роналду, за которого отдали голоса 35 процентов респондентов.

Третьим стал хавбек «Баварии» Хамес Родригес, получивший 5 процентов голосов, а четвертым — защитник «Барселоны» Жерар Пике, набравший 4 процента голосов.