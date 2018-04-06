ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Стадион «Лужники» на время ЧМ-2018 застрахуют на 36,7 млрд рублей

    Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Стадион «Лужники» на время ЧМ-2018 застрахуют на 36,7 млрд рублей
    На фото:Стадион «Лужники» на время ЧМ-2018 застрахуют на 36,7 млрд рублей
    Компания «Ингосстрах» победила в конкурсе на право страхования движимого и недвижимого имущества стадиона «Лужники» в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

    Также «Ингосстрах» выиграл конкурс на право страхования гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки, проведения, организации и процедуры, связанной с завершением ЧМ-2018 года на стадионе «Лужники» и сопутствующих объектах. Речь идет о возмещении вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц на сумму от 10 млн до 80 млн долларов в зависимости от времени страхового случая (в дни проведения матчей или нет) и объекта.

    Страховая сумма по договору составляет 36,7 млрд рублей, «Ингосстрах» получит по этому договору 33,5 млн руб. (при начальной стоимости контракта 44,7 млн руб.).

    Объекты страхуются на период с 30 мая до 18 июля 2018 года.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
  • У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды
  • Реакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией
    •
  • 06/04
    • Сорокин: Уход Мутко не отразился на деятельности оргкомитета «Россия-2018»
  • 03/04
    • Стадион в Самаре должен быть сдан к 25 апреля
  • 03/04
    • Стадион «Волгоград» введен в эксплуатацию
  • 02/04
    • Слуцкий не жалеет о том, что назвал Россию нефутбольной страной
  • 02/04
    • Правительство выделило регионам 2,5 млрд рублей на временную инфраструктуру к ЧМ-2018
  • 30/03
    • Уткин: У нашей сборной профнепригодный тренер
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?
  • «Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
  • 1,85
    •
  • Повторит ли «Сент-Луис» домашние ошибки матча с «Чикаго»?
  • «Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
  • 1,92
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 09:18
    • Мхитарян и Оспина получили травмы
  • 09:07
    • Витсель поделился впечатлениями от пребывания в России
  • 08:56
    • Тарасов отказался обсуждать «рекорд» Ротенберга
  • 08:28
    • Сорокин: Уход Мутко не отразился на деятельности оргкомитета «Россия-2018»
  • Бабка сказала – опять будет «автобус»
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля
    • 1,84Завтра в 19:30
  • «Шпоры» будут заряженными
  • «Сток Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ 7 апреля
    • 1,93Завтра в 17:00
  • Резон и перспектива для «лис»
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английского первенства по футболу 7 апреля
    • 2,42Завтра в 17:00
  • Как пройдет боевое крещение Мусаева в «Краснодаре»?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата России по футболу 7 апреля
    • 2,87Завтра в 16:30
  • Внимание – ЛЧ или как разорваться
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля
    • 1,83Завтра в 14:30
  • «Рубин» возьмет реванш
  • «Рубин» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля
    • 1,50Завтра в 14:00
  • «Арсенал» вынес ЦСКА вперед ногами
  • Реакция спортивных СМИ на разгром ЦСКА в Лондоне
    • 01:56
  • 00:59
    • Венгер: Первый тайм в нашем исполнении был восхитительным
  • 00:52
    • Головин: Не думал об интересе «Арсенала» во время игры
  • 00:43
    • Гончаренко: Счет не по игре, 4:1 – многовато
  • 00:04
    • «Лацио» победил «Зальцбург» в Риме
  • 23:59
    • «Атлетико» обыграл «Спортинг» в Мадриде
  • 23:59
    • Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Марселем»
  • 23:54
    • «Арсенал» разгромил ЦСКА, Ляказетт и Рэмзи оформили дубли
  • 22:56
    • Сорокин доверяет подрядчику строительства стадиона в Самаре
  • 22:31
    • «Вест Хэм» не будет пытаться приобрести Смолова летом
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус