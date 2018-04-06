Стадион «Лужники» на время ЧМ-2018 застрахуют на 36,7 млрд рублей

Компания «Ингосстрах» победила в конкурсе на право страхования движимого и недвижимого имущества стадиона «Лужники» в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

Также «Ингосстрах» выиграл конкурс на право страхования гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки, проведения, организации и процедуры, связанной с завершением ЧМ-2018 года на стадионе «Лужники» и сопутствующих объектах. Речь идет о возмещении вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц на сумму от 10 млн до 80 млн долларов в зависимости от времени страхового случая (в дни проведения матчей или нет) и объекта.

Страховая сумма по договору составляет 36,7 млрд рублей, «Ингосстрах» получит по этому договору 33,5 млн руб. (при начальной стоимости контракта 44,7 млн руб.).

Объекты страхуются на период с 30 мая до 18 июля 2018 года.