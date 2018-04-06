ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Кардифф Сити — Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.04.2018)

    Футбол Англии Вулверхэмптон
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Кардифф Сити — Вулверхэмптон21:45
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон».

    Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Кардифф Сити» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Кардифф Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Битва аутсайдеров на «Риасоре»
  • Прогнозы и ставки на футбол 6 апреля
  • 5,61
    •
  • «Филадельфия» обыграет «Рейнджерс» и гарантирует плей-офф
  • «Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
  • 1,72
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:56
    • Защитник «Спартака» пропустит около двух недель из-за травмы
  • 14:41
    • Президент Конфедерации футбола Океании покинул свой пост
  • 14:27
    • Полузащитник «Борнмута» выбыл до конца сезона
  • 14:11
    • Тренер сборной Армении подал в отставку
  • 13:55
    • Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • 13:44
    • Защитник «Атлетико» пропустит матч с «Реалом»
  • 13:28
    • Салах должен восстановиться к ответному матчу против «Манчестер Сити»
  • 12:58
    • Полузащитник «Вест Бромвича» перенесет операцию
  • 12:37
    • Каррера хотел бы тренировать «Спартак» много лет
  • 12:28
    • «Интер» отказался от варианта с приглашением Бернарда
  • 12:20
    • Будогосский раскритиковал СМИ за нападки на Карасева
  • 12:18
    • УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за флага ДНР
  • 12:08
    • «Ювентус» продаст Алекса Сандро и попытается приобрести Берната
  • 12:05
    • Пять игроков «Арсенала» вошли в команду недели ЛЕ
  • 11:55
    • РФС может перенести матч Россия – Турция со стадиона «Динамо»
  • 11:52
    • Ибрагимович: В кино меня мог бы сыграть Сталлоне
  • Кто выйдет победителем в битве за шестое место?
  • «Арсенал» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 7 апреля
    • 3,10Завтра в 19:00
  • 11:22
    • «Интер» подпишет голкипера сборной Украины
  • 10:59
    • Бен-Арфа отметил годовщину последнего появления на поле в составе ПСЖ
  • 10:51
    • «СКА-Хабаровск» обыграл «Амкар» в молодежном первенстве
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус