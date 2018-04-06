ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ибрагимович: В кино меня мог бы сыграть Сталлоне

    MLS
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что доволен своим дебютом в MLS.

    «У каждого фильма есть хорошее начало, надеюсь, что в моем случае будет и хороший конец.

    Мой дебют в MLS получился сумасшедшим: в первом же матче забил два мяча, а ведь от меня всегда многого ждут. Я строг по отношению к себе. Каждый раз, выходя на поле, я хочу давать максимальный результат.

    Мне потребуется время, чтобы полностью ко всему адаптироваться, но сейчас я просто счастлив играть после травмы. Радуюсь каждый раз, когда надеваю бутсы.

    Кто бы мог сыграть меня в голливудском блокбастере? Кто-то вроде Сильвестра Сталлоне", — приводит Sky Sports слова Ибрагимовича.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
  • 01/04
    • Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче за «Гэлакси»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Битва аутсайдеров на «Риасоре»
  • Прогнозы и ставки на футбол 6 апреля
  • 5,61
    •
  • «Филадельфия» обыграет «Рейнджерс» и гарантирует плей-офф
  • «Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
  • 1,72
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 12:37
    • Каррера хотел бы тренировать «Спартак» много лет
  • 12:28
    • «Интер» отказался от варианта с приглашением Бернарда
  • 12:20
    • Будогосский раскритиковал СМИ за нападки на Карасева
  • 12:18
    • УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за флага ДНР
  • 12:08
    • «Ювентус» продаст Алекса Сандро и попытается приобрести Берната
  • 12:05
    • Пять игроков «Арсенала» вошли в команду недели ЛЕ
  • 11:55
    • РФС может перенести матч Россия – Турция со стадиона «Динамо»
  • Кто выйдет победителем в битве за шестое место?
  • «Арсенал» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 7 апреля
    • 3,10Завтра в 19:00
  • 11:22
    • «Интер» подпишет голкипера сборной Украины
  • 10:59
    • Бен-Арфа отметил годовщину последнего появления на поле в составе ПСЖ
  • 10:51
    • «СКА-Хабаровск» обыграл «Амкар» в молодежном первенстве
  • 10:21
    • Балотелли: Если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем
  • Будут ли отдыхать каталонцы?
  • «Барселона» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 7 апреля
    • 2,18Завтра в 21:45
  • 09:39
    • Ташуев не считает, что Головин готов заиграть в «Арсенале»
  • 09:18
    • Мхитарян и Оспина получили травмы
  • 09:07
    • Витсель поделился впечатлениями от пребывания в России
  • 08:56
    • Тарасов отказался обсуждать «рекорд» Ротенберга
  • 08:43
    • Стадион «Лужники» на время ЧМ-2018 застрахуют на 36,7 млрд рублей
  • 08:28
    • Сорокин: Уход Мутко не отразился на деятельности оргкомитета «Россия-2018»
  • Бабка сказала – опять будет «автобус»
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля
    • 1,84Завтра в 19:30
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус