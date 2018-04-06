Ибрагимович: В кино меня мог бы сыграть Сталлоне

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси»заявил, что доволен своим дебютом в MLS

«У каждого фильма есть хорошее начало, надеюсь, что в моем случае будет и хороший конец.

Мой дебют в MLS получился сумасшедшим: в первом же матче забил два мяча, а ведь от меня всегда многого ждут. Я строг по отношению к себе. Каждый раз, выходя на поле, я хочу давать максимальный результат.

Мне потребуется время, чтобы полностью ко всему адаптироваться, но сейчас я просто счастлив играть после травмы. Радуюсь каждый раз, когда надеваю бутсы.

Кто бы мог сыграть меня в голливудском блокбастере? Кто-то вроде Сильвестра Сталлоне", — приводит Sky Sports слова Ибрагимовича.