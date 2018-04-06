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    Гончаренко: Счет не по игре, 4:1 – многовато

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о поражении от лондонского «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    «Объяснение простое, не поймали нужный ритм, который был нужен на этом стадионе. Моментами не успевали за соперником.

    Соглашусь, что 4:1 – многовато. Могли выжать больше из моментов, которые мы создавали. Счет не по игре. Могли лучше всей командой обороняться.

    Дело не в исполнительском мастерстве соперника, а в той проблеме, что 2-3 человека находятся в отборе мяча.

    Сложно было изменить что-то по ходу. Характеристики игроков, которые были в запасе не подходят под уровень этой встречи.

    Почему все плохо? В атаке хорошо играли, хорошо играл Головин. Не могу сказать, что все плохо, и не могу сказать, что сильно разочарован», – сказал в эфире «Матч ТВ» Гончаренко.

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