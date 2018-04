ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте представила дизайн билетов на матчи чемпионата мира-2018 в России.

На каждом билете помещена ключевая информация, связанная с матчем: названия команд, название стадиона, дата и время начала матча, а также время начала допуска зрителей на стадион.

Отмечается, что допуск болельщиков начинается за три часа до старта встречи, на матче открытия и финале турнира — за четыре часа. На каждом билете будут указаны его категория, схема сектора с указанием, где расположено место на трибуне.

На обратной стороне билета будут напечатаны список запрещенных для проноса на стадион вещей и сокращенный вариант условий использования билетов.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

🐺🎟️🙌 REVEALED!

Check out the 2018 FIFA #WorldCup ticket design, as presented by Zabivaka! pic.twitter.com/2K9ycarK9s