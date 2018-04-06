«Арсенал» вынес ЦСКА вперед ногами

Реликтовая стабильность ЦСКА

«2006 год. "Арсенал" – ЦСКА. Акинфеев – Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий.

2018 год. "Арсенал" – ЦСКА. Акинфеев – Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий.

Даже номера остались теми же. Только тогда, во время курса доллара 27 рублей и бензина по 18, капитаном был Игнашевич, сейчас – Акинфеев.

Вечная линия оборона ЦСКА порой раздражает (при грубых ошибках), но чаще все-таки восхищает. Как и любой реликт. Есть ли смысл злиться на барахлящий движок винтажного "Линкольна"? Конечно, нет, ведь "такой только у меня и у Майкла Джексона".

Вчера вечером о чудо-команде из России говорили везде. В интернете гуляли расстановки матчей 2006-го и 2018-го и многочисленные приколы на эту тему. Есть чему удивляться – такой стабильности нет в мире ни у одного известного клуба.

Но в практическом смысле ЦСКА это ничего не принесло. Повторения фантастики на “Эмирейтс” (0:0 в 2006-м) не случилось – и дело не только в возрасте обороны москвичей. Разница в классе сейчас гораздо ощутимее, чем 12 лет назад. У ЦСКА уровню “Арсенала” соответствовал только Головин. В скоростях не уступал еще Муса. Остальные брали только старанием, но самоотдача и дисциплина здесь мало значат», — огорченно признает очевидное автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Шедевр Головина

«Первый раз раскатал "Арсенал" армейцев на третьей минуте. Породисто, в одно касание, начиная заход на фланге и обостряя уже внутри штрафной. Бил по воротам Мхитарян, но попал в боковую сетку. Ничего удивительного, что ЦСКА занял оборонительную позицию, готовя Мусу к контратакующему скачку. Важно было не поплыть и сохранить темп, потому что по первым мгновениям армейцы не успевали: Рэмзи забил из сантиметрового офсайда, гол не засчитали. Но это конечно звоночек.

И раз у Аарона не получилось легитимно отметиться с передачи Беллерина с первого раза, он сделал это несколькими минутами позже. Как на тренировке, геометрически правильно и красиво расчертили лондонцы очередную атаку, начав ее в центре, переведя на правый фланг и оттуда, усилиями все того же Беллерина, после прострела на набегающего валлийца. Компактности у ЦСКА в дебюте встречи никакой, а это, пожалуй, один из важнейших факторов успеха в матче против топ-клуба.

Но что же сделал Головин, боже мой! Александр сам заработал опасный штрафной, подставившись под Косьельни. Хавбек идеально пробил в ближнюю девятку над стенкой и забил метров с 20-ти возможно будущему клубу. Не зря Александром интересовались "канониры" этим летом и не зря просматривали его в последнем матче РФПЛ против "Ростова" (2:1). Ну что же, тем интереснее и горячее! Гол на выезде – это замечательно. Теперь важно было зацепиться за игру и сравняться с соперником по владению: мячом, полем, инициативой и обстановкой в целом», — восхищается обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

Головин показал товар лицом

«Головина к прессе не выпускали, и он предпочел показать товар лицом. Голом в дальнюю девятку со штрафного Александр явно повысил свои акции в Англии. Правда в "Арсенале" на Головина нашелся Аарон Рэмси: валлиец не просто открыл счет, а был на расстоянии пары штанг от хет-трика. Серьезный конкурент потенциальному российскому новичку лондонцев.

Еще одна историческая завитушка — дубль Александра Ляказетта, отмстившего за своих. 26-летний француз первые 19 лет своей профессиональной карьеры провел в "Лионе", выбитом армейцами в 1/8 (3:3 по сумме двух матчей). В принципе, даже за неделю до ответного матча можно говорить, что пара Рэмси — Ляказетт решила судьбу противостояния.

Зато в Москву приедет немотивированный "Арсенал". А значит, не будет борьбы до излома ног и выбитых зубов. Можно будет просто насладиться футболом и проводить еврокубки из России. До следующего сезона», — пытается найти плюсы в разгроме автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Реализация «канониров»

«А "Арсенал" не стал зацикливаться на одном направлении и с первых минут принялся энергично осваивать оба фланга. Противные для тихоходных стопперов ЦСКА прострелы и навесы летели с обеих сторон попеременно и ещё до перерыва привели к четырём голам (одному отменённому и трём легальным) и пенальти вдобавок. Его хозяева тоже реализовали.

Двенадцать лет назад "Арсенал" из более чем двух десятков ударов не конвертировал в гол ни одного. Теперь, наоборот, забивал всё, что мог. Ну, почти всё. Четыре гола с семи ударов – образцовая реализация, близкая к идеальной.

Отдадим должное отваге "армейцев": заведомо уступая противнику в подборе исполнителей, они отринули соблазн отстоять полтора часа сзади в надежде на шальной дальний удар или отрепетированный стандарт. ЦСКА ввязался в открытую игру и в созидании смотрелся весьма привлекательно. Одна беда: в разрушении был слишком неуклюж. И дело тут не только в возрасте защитников. Их более молодые коллеги из опорной зоны сработали не менее удачно. Центр поля ребята в красно-белых майках пролетали моментально, и каждый такой набег таил в себе колоссальную опасность.

То, что во втором тайме "Арсенал" ничего не забил – не столько полевых игроков ЦСКА заслуга, сколько Акинфеева. Доведя счёт до крупного (4:1), хозяева взялись за старое — фирменное транжирство моментов», — констатирует корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Разница в скоростях

«В целом защита ЦСКА выглядела гораздо медленнее, чем атака "Арсенала". "Канониры" просто пулями летали перед носом у своих оппонентов, делая все, каждое движение, каждый жест, гораздо быстрее, стремительнее, точнее, резче. Эти голевые комбинации и многоходовки, которые до голов не дошли, наглядно демонстрировали беспомощность защитных построений ЦСКА.

При всем уважении к заслугам и боевитости Игнашевича и Березуцких нужно отметить, что если армейцы на самом деле хотят соперничать с командами уровня "Арсенала" и выходить на новый уровень, то им полностью нужно менять защиту. Вот совершенно, под корень. В чемпионате России этого хватает, но когда соперник работает на приличной скорости, все недостатки вываливаются пригоршнями. И не спасает тройка в центре обороны. Где она была, когда красивый гол забивал "Арсенал" прямо из центра штрафной? По позиции несуществующего центрального из трех центральных. И так – много раз.

Тут нужно усмотреть системный недостаток игры ЦСКА, особенно на своей половине поля. Армейцы не привыкли и не умеют играть в обороне на высоких скоростях, принимать оперативно решения, закрывать зоны и вовремя эффективно действовать на перехватах и отборах. С каким трудом давались Березуцким и их соседям любые перехваты, да, удачные там тоже были. Но чаще всего они только вертели головами, пока мяч гулял в ногах "канониров". В России никто не предлагает играть на такой скорости, с такими рывками и такими точными быстрыми передачами. В РФПЛ долго возятся с мячом, прежде чем сделать обостряющий пас, что позволяет ЦСКА перестраиваться. А тут времени не давали», — подмечает очевидное блогер Soccer.ru Синклейр.

За ЦСКА не было стыдно

«Почти каждая атака "Арсенала" несла в себе голевой потенциал, "да и черт с ним", – говорила тренерская скамейка. На миру и смерть красна. В отличие от спартаковского кошмара в Ливерпуле чувства безнадеги от этого все равно не возникало. ЦСКА был легок, свеж и местами весьма опасен. Да, при такой игре в обороне, на флангах и опорной зоне, гости вполне могли получить и с десяток мячей, но какая разница, когда исход противостояния уже по сути предрешен? Команда Гончаренко решила сыграть футбол на шикарном стадионе при переполненных трибунах. Просто кайфануть, а не мучиться.

Невеселые цифры на табло по итогам 90 минут не выглядят унижением. Как не выглядели 0:5 и 0:4 от "Барселоны" в свое время. Сложно назвать унижением банальную разницу в скорости и классе. Такие поражения делают Гончаренко только сильнее. Доказано. ЦСКА уже стал лучшей российской командой в еврокубковом сезоне и своим билетом мог распоряжаться по собственному усмотрению. Отсиживаться, отбиваться и мечтать о шальном голе или выйти против фаворита с открытым забралом? Гончаренко предпочел второй вариант, а игроки его в этом с удовольствием поддержали. История БАТЭ при этом крепком белорусе говорит о том, что подобный путь вовсе не бесперспективен», — считает обозреватель Sportbox.ru Денис Петров.

Акинфеев был в порядке

«Всего за 29 минут "Арсенал" внедрил в сетку ворот Акинфеева аж 4 мяча. То есть, на 4 больше, чем в "том самом", нулевом, магическом матче 2006-го, когда армейцы Газзаева не пропустили ни разу. Хотя могли как минимум 100. Сегодня чуда не случилось – банда Венгера в Лиге Европы играет в доминантный футбол – что у нее редко получается в АПЛ. Дубли Рэмси и Ляказетта – голы любой степени сложности – от рутинных пенальти до парашютов – с таким "Арсеналом" ЦСКА бороться просто не готов. Мы узнали это не сегодня. Но сегодня увидели.

А еще увидели Головина. Вернее, повышение его трансферной стоимости. Еще при 1:0 молодой армейский хедлайнер выполнил ну вот вообще идеальный штрафной. И забил шикарный гол на "Эмирейтс" — еще один плюсик в европейское резюме главного таланта РФ.

Муса снова не забил в Англии. За год в Великобритании нигериец отличился всего дважды в АПЛ. За "Лестер", если вдруг кто забыл. Ну не прет у Ахмеда на Туманном альбионе. Сегодня он качественно создавал моменты и внедрялся в зоны. Но сам забить опять не смог – хотя как минимум один классный шанс запорол, катнув мяч в Чеха. А не в сетку.

После 1:4 такое непросто воспринять, но вообще-то Акинфеев был в полном порядке. Если бы не Игорь – ЦСКА мог получить и 7-8. А то и больше. Игорь отменил хет-трики Рэмси и Ляказетта, голы Озила и Ивоби, дискредитировал все атакующие действия Мхитаряна. 7 сэйвов за матч – против "Арсенала" Акинфеев плохо не играет», — загибает пальцы редакция Sport24.

ЦСКА сыграл слишком авантюрно

«На предматчевой пресс-конференции я спрашивал у тренера "Арсенала" про Головина, но он отказался отвечать. По виду Венгера было ясно, что он вообще слышит эту фамилию впервые (такое возможно – кандидатуру Головина в "Арсенал" могут продавливать другие люди). Что ж, во время объявления автора гола Венгер услышал эту фамилию во второй раз.

ЦСКА играл достойно, но слишком авантюрно. Виктор Гончаренко перед матчем упоминал, что в Европе на выезде красно-синие выступают лучше, так как втягиваются в атакующий футбол. Все хорошо в меру. ЦСКА в Лондоне действительно пытался открыто нападать, но это было крайне неэффективно. Венгер с первого дня в "Арсенале" прививал команде позиционную игру, так что она заточена идеально. В Англии все давно знают, как обезвредить "Арсенал", поэтому у него и возникают проблемы.

После перерыва ЦСКА стал играть чуть глубже, да и "Арсенал" сбавил обороты – первый тайм расслабил лондонцев, так что они стали позволять себе вольности вроде бессмысленных финтов. Однажды Рэмси попал в штангу, а в нескольких эпизодах Акинфеев сотворил чудеса, так что ЦСКА еще повезло – матч вполне мог завершиться с пугающей для российских клубов разностью в семь мячей. Ну а так – остается хотя бы формальный шанс», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Тренировка

«Какое-то время это было соревнованием "кто больше забьет в четверг вечером": "Арсенал", или гольфист Серхио Гарсия на Мастерсе-2018 в Аугусте.

В итоге Гарсия выиграл этот конкурс, отправив пять мячей в воду на 13-й лунке. "Арсенал" смог отправить лишь четыре мяча в ворота ЦСКА. Все они были забиты до перерыва, а оставшаяся часть матча превратилась в тренировочное занятие, как это часто бывает.

Александр Лаказетт забил дважды, как и Аарон Рэмси, который должен был оформить свой второй хет-трик в 2018 году. Справедливости ради, он мог бы записать на свой счет и два хет-трика этим вечером. Помимо двух голов, он забил из офсайда, промахнулся с десяти ярдов и упустил еще несколько отличных моментов.

Месут Озил был в равной степени расточителен, и если бы ЦСКА забил второй мяч, это могло бы сделать поездку в Москву немного напряженной. Как бы то ни было, "Арсенал", похоже, выиграл это противостояние», — пишет автор Daily Mail Мартин Самюэль.

«Арсенал» был далек от идеала

«Еще до конца матча многие из 500 или около того московских болельщиков ЦСКА разделись до пояса, крутя рубашки в воздухе, но это не они, а их ужасная команда была действительно разоблачена и беззащитна.

"Арсенал" будет диктовать ЦСКА свои условия в ответном матче на следующей неделе и, безусловно, уже может рассчитывать на место в полуфинале Лиги Европы.

"Арсенал" устроил отличное представление с Мезутом Озилом в качестве дирижера, но не стоит слишком отрываться от земли — этот плеймейкер действительно оживает только против слабых противников. Тем не менее Озил воспользовался прекрасным преимуществом в виде пространства, предоставленного ему.

Пространства хватало и на трибунах. На "Эмирейтс" снова были пустые места в этом четвертьфинале, но "Арсенал" забил много голов, благодаря Аарону Рэмси, у которого действительно должен был быть хет-трик, — и Александр Лаказетт также дважды забил в первом тайме.

Несмотря на это, в соревновании, которое приобрело такое значение для "Арсенала" и его менеджера Арсена Венгера, чье будущее находится под вопросом, "Арсенал" был далек от идеала. Они пропустили один гол и могли пропустить еще. А чтобы выиграть этот трофей, и чтобы заработать это спасительное место в Лиге чемпионов, они должны быть гораздо более надежными в обороне», — пишет автор The Telegraph Джейсон Барт.