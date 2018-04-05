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    Вальверде похвалил «Рому» за высокий прессинг

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    Эрнесто Вальверде
    На фото:Эрнесто Вальверде
    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался доволен результатом первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (4:1).

    «Футбол — игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. По ходу сезона бывают разные матчи. Иногда ты получаешь меньше, чем заслуживаешь, иногда — наоборот.

    Сегодня наши голы были заслуженными. Очень важным стал четвертый гол, забитый после того, как "Рома" сократила отставание. "Рома" доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед», – сказал Вальверде, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

    Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.


    Не ждите много голов«Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 4 апреля
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