Вальверде похвалил «Рому» за высокий прессинг

«Футбол — игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. По ходу сезона бывают разные матчи. Иногда ты получаешь меньше, чем заслуживаешь, иногда — наоборот.
Сегодня наши голы были заслуженными. Очень важным стал четвертый гол, забитый после того, как "Рома" сократила отставание. "Рома" доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед», – сказал Вальверде, которого цитирует официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.
🎥 Coach and players have their say after 4-1 win over Roma: same as yours? #BarçaRoma pic.twitter.com/PedUzDQ92C— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 апреля 2018 г.