Вальверде похвалил «Рому» за высокий прессинг

Главный тренер «Барселоны»остался доволен результатом первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (4:1).

«Футбол — игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. По ходу сезона бывают разные матчи. Иногда ты получаешь меньше, чем заслуживаешь, иногда — наоборот.

Сегодня наши голы были заслуженными. Очень важным стал четвертый гол, забитый после того, как "Рома" сократила отставание. "Рома" доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед», – сказал Вальверде, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.

🎥 Coach and players have their say after 4-1 win over Roma: same as yours? #BarçaRoma pic.twitter.com/PedUzDQ92C