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    УЕФА открыл дело в отношении «Ливерпуля»

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    Болельщики «Ливерпуля»
    На фото:Болельщики «Ливерпуля»
    Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении «Ливерпуля» за поведение фанатов перед и во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    Как сообщает пресс-служба УЕФА, дело в отношении «красных» открыто за беспорядки перед стадионом, в ходе которых фанаты забросали бутылками и пиротехникой автобус с игроками «Манчестер Сити». Кроме того, болельщики бросали различные предметы и использовали пиротехнику во время игры.

    Отметим, что фанаты «Ливерпуля» атаковали автобус с игроками «Ман Сити» на подъезде к стадиону. В результате инцидента никто не пострадал.

    Дело в отношении «Ливерпуля» будет рассмотрено 31 мая.

    Напомним, «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

    Безударные согласные«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля
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