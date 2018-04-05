УЕФА открыл дело в отношении «Ливерпуля»

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношенииза поведение фанатов перед и во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против

Как сообщает пресс-служба УЕФА, дело в отношении «красных» открыто за беспорядки перед стадионом, в ходе которых фанаты забросали бутылками и пиротехникой автобус с игроками «Манчестер Сити». Кроме того, болельщики бросали различные предметы и использовали пиротехнику во время игры.

Отметим, что фанаты «Ливерпуля» атаковали автобус с игроками «Ман Сити» на подъезде к стадиону. В результате инцидента никто не пострадал.

Дело в отношении «Ливерпуля» будет рассмотрено 31 мая.

Напомним, «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:0.