Сорокин: Теоретически мы допускали возможность, что ЧМ-2018 могут отнять

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»рассказал о том, что организаторы чемпионата мира-2018 допускали теоретическую возможность отмены турнира в России.

«Очень теоретически мы допускали такую возможность, что чемпионат мира реально могут отнять.

Конечно, не хотелось бы думать об этом, и мы в нашей работе никогда не исходили из такой возможности. Но мы ее допускали.

В какой период? Точно сказать не могу. Мы прекрасно понимали, что время играет на нас – чем дальше, тем в большей степени эти дискуссии улягутся. Так и произошло.

Все полностью утихомирилось после Кубка конфедераций, когда все поняли, что а) – мы можем организовать турнир на хорошем уровне, б) – пошли позитивные отклики от футболистов, тренеров, болельщиков.

Придраться было не к чему. Потом начались продажи билетов и стало совсем уж невозможно что-то поменять», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».