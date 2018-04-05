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    Сорокин: Теоретически мы допускали возможность, что ЧМ-2018 могут отнять

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России
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    Алексей Сорокин
    На фото:Алексей Сорокин
    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о том, что организаторы чемпионата мира-2018 допускали теоретическую возможность отмены турнира в России.

    «Очень теоретически мы допускали такую возможность, что чемпионат мира реально могут отнять.

    Конечно, не хотелось бы думать об этом, и мы в нашей работе никогда не исходили из такой возможности. Но мы ее допускали.

    В какой период? Точно сказать не могу. Мы прекрасно понимали, что время играет на нас – чем дальше, тем в большей степени эти дискуссии улягутся. Так и произошло.

    Все полностью утихомирилось после Кубка конфедераций, когда все поняли, что а) – мы можем организовать турнир на хорошем уровне, б) – пошли позитивные отклики от футболистов, тренеров, болельщиков.

    Придраться было не к чему. Потом начались продажи билетов и стало совсем уж невозможно что-то поменять», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

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