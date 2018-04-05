Селюк: «Арсенал» преодолеет преграду в виде ЦСКА

Известный футбольный агентуверен, что лондонский «Арсенал» с легкостью преодолеет сопротивление ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы.

«Лига Европы остается, по сути, единственным турниром, в котором "Арсенал" на что-то претендует.

Для них очень важно выиграть этот турнир, чтобы зацепиться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. По итогам чемпионата Англии сделать это уже просто нереально – там колоссальная конкуренция.

Думаю, лондонцы преодолеют преграду в виде ЦСКА на пути к столь нужному для них трофею», – цитируют Селюка «Известия».

Напомним, что матч «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня, 5 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени.