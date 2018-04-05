РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС)отметил, что российские болельщики должны достойно себя вести в Лондоне.

«Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать конфликты. Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе — болельщики, они должны иметь это в виду. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить.

В Англию едут не дети, поэтому они не должны поддаваться на провокации. Если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей. Тем более там все намного строже.

Представители российского посольства в Лондоне предупредили всех болельщиков, прибывших на матч, что нужно быть осторожными в отношении конфликтов и провокаций. ЦСКА тоже направил такое предупреждение. На гостевом секторе будет присутствовать сотрудник по безопасности от клуба, у которого будут оперативная связь с полицией и администрацией стадиона и соответствующие каналы — в случае непредвиденных действий он будет связываться с соответствующими органами, чтобы предотвратить большой конфликт.

У всех европейских федераций есть списки неблагонадежных болельщиков, и мы ими делимся. Не допускать таких деятелей на стадионы выгодно всем: на арене мало пространства, а под руку могут попасть вообще невинные люди, пришедшие посмотреть футбол. Если же вы хотите выяснять отношения, то идите на боксерский ринг», — цитирует ТАСС Маркина.

Напомним, «армейцы» встретятся с «Арсеналом» в матче 1/4 финала Лиги Европы. Ожидается, что встречу посетят около 500 болельщиков ЦСКА.