ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов

    РФС Лига Европы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал РФПЛ Футбол России ЦСКА Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Владимир Маркин
    На фото:Владимир Маркин
    Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин отметил, что российские болельщики должны достойно себя вести в Лондоне.

    «Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать конфликты. Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе — болельщики, они должны иметь это в виду. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить.

    В Англию едут не дети, поэтому они не должны поддаваться на провокации. Если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей. Тем более там все намного строже.

    Представители российского посольства в Лондоне предупредили всех болельщиков, прибывших на матч, что нужно быть осторожными в отношении конфликтов и провокаций. ЦСКА тоже направил такое предупреждение. На гостевом секторе будет присутствовать сотрудник по безопасности от клуба, у которого будут оперативная связь с полицией и администрацией стадиона и соответствующие каналы — в случае непредвиденных действий он будет связываться с соответствующими органами, чтобы предотвратить большой конфликт.

    У всех европейских федераций есть списки неблагонадежных болельщиков, и мы ими делимся. Не допускать таких деятелей на стадионы выгодно всем: на арене мало пространства, а под руку могут попасть вообще невинные люди, пришедшие посмотреть футбол. Если же вы хотите выяснять отношения, то идите на боксерский ринг», — цитирует ТАСС Маркина.

    Напомним, «армейцы» встретятся с «Арсеналом» в матче 1/4 финала Лиги Европы. Ожидается, что встречу посетят около 500 болельщиков ЦСКА.

    Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Ливерпуль» уничтожил «Сити» его же оружием
  • Разгром «Манчестер Сити» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником
  • Казанский клуб хочет, чтобы Ильзат Ахметов не играл в футбол, а работал в отделе кадров
    •
  • 04/04
    • «Уфа» продлила контракт с Семаком
  • 04/04
    • Смолов оштрафован на 60 тысяч рублей
  • 04/04
    • Акинфеев: Приятно будет обыграть такую великую команду, как «Арсенал»
  • 04/04
    • Тренерский штаб ЦСКА взял на игру с «Арсеналом» 19 игроков
  • 04/04
    • Венгер отказался обсуждать интерес «Арсенала» к Головину
  • 04/04
    • «Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?
  • «Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
  • 1,85
    •
  • «Сан-Хосе» и «Колорадо» не станут рисковать в атаке
  • «Сан-Хосе» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля
  • 1,87
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Чья серия продлится?
  • «Ганновер» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 6 апреля
    • 1,50Завтра в 21:30
  • 09:12
    • Полузащитник «Милана» выбыл на неопределенный срок
  • 08:59
    • Селюк: «Арсенал» преодолеет преграду в виде ЦСКА
  • 08:48
    • «Амкар» может сыграть с «Рубином» и «Спартаком» в Москве или Хабаровске
  • 08:47
    • Дортмундская «Боруссия» интересуется Лосано
  • 08:27
    • Пике: Мы провели хороший матч
  • 08:11
    • Милнер повторил рекорд Лиги чемпионов
  • 07:46
    • Ди Франческо посетовал на медлительность и раскритиковал судей
  • 07:35
    • Вальверде похвалил «Рому» за высокий прессинг
  • «Ливерпуль» уничтожил «Сити» его же оружием
  • Разгром «Манчестер Сити» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    • 01:57
  • 01:20
    • Хендерсон: Суть нашей игры — совместная работа как команды
  • 01:10
    • Де Брейне: «Ливерпуль» сделал то, что у них получается лучше всего
  • 01:03
    • Компани: Через неделю — наша очередь побеждать
  • 00:55
    • Гвардиола: Отыграться будет трудно, но у нас еще есть 90 минут
  • 00:43
    • Клопп: Именно так и должен выглядеть футбол
  • 23:42
    • «Ливерпуль» разгромил «МанСити» на «Энфилде»
  • 23:40
    • Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Рому»
  • «Спартак» взял курс на золотой дубль
  • Реакция прессы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка России
    • Вчера в 23:15
  • 22:33
    • Тихонов: «Спартак» сейчас показывает самый привлекательный футбол
  • 22:12
    • Реднапп: Думаю, что «Арсенал» победит крупно. Мой счет – 3:0
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус