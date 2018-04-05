Мончи: Судья допустил несколько ошибок

Спортивный директор «Ромы»поделился впечатлениями от первого гостевого матча с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (1:4).

«Результат не отражает того, что мы увидели на поле, и является слишком суровым для нас. Перед матчем мы говорили, что важно остановить Месси, и нам это удалось. Нам не хватило удачи и хладнокровия перед чужими воротами, к тому же судья допустил несколько ошибок.

Должно было быть назначено два пенальти, и это повлияло на игру. Нужно сконцентрироваться на положительных сторонах этого выступления и заложить их в основу в ответном матче», — цитирует Мончи Football Italia.

Ответная игра состоится в Риме 10 апреля.