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    Мончи: Судья допустил несколько ошибок

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    Рамон Мончи
    На фото:Рамон Мончи
    Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи поделился впечатлениями от первого гостевого матча с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (1:4).

    «Результат не отражает того, что мы увидели на поле, и является слишком суровым для нас. Перед матчем мы говорили, что важно остановить Месси, и нам это удалось. Нам не хватило удачи и хладнокровия перед чужими воротами, к тому же судья допустил несколько ошибок.

    Должно было быть назначено два пенальти, и это повлияло на игру. Нужно сконцентрироваться на положительных сторонах этого выступления и заложить их в основу в ответном матче», — цитирует Мончи Football Italia.

    Ответная игра состоится в Риме 10 апреля.

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