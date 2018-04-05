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    Клопп: Именно так и должен выглядеть футбол

    Ливерпуль Манчестер Сити Футбол Англии Лига чемпионов
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    Юрген Клопп
    На фото:Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Первый тайм был великолепным. Именно так и должен выглядеть футбол. Мы знали о качестве игры "Сити", но и о качестве своей игры — тоже.

    Если бы мы могли лучше контролировать игру против такой команды, как "Сити", и не терять мяч, то были бы ближе к ней в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Первый тайм был близок к идеалу, но в ответном матче нам нужно будет отдать очень много сил. Такого результата мы не ожидали, но все равно нам нужно было больше играть в футбол после перерыва.

    У соперников не было много моментов, но и мы толком в футбол не играли. У нас получалось только в первом тайме.

    Мы потеряли одного игрока из-за травмы [Салаха] и еще одного — капитана [Хендерсона] — из-за перебора желтых карточек, так что есть чему расстраиваться.

    Мо сказал, что чувствует себя нормально, но мы еще посмотрим, что с ним», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Безударные согласные«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля
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