ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хохлов: Если будет шанс выйти в Лигу Европы, мы, конечно, не откажемся

    Динамо РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дмитрий Хохлов
    На фото:Дмитрий Хохлов
    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заметил, что его команда пока не мечтает о еврокубках — необходимо выправить сложившуюся ситуации.

    «Все пришедшие в межсезонье игроки, приносят пользу команде.

    Кто-то раньше начал играть, кто-то позже, кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Все игроки талантливые, наверняка, внесут свой вклад в игру команды.

    Мы выиграли последний матч, стало эмоционально легче. "Динамо" поднялось в турнирной таблице, но впереди тяжелый календарь, поэтому давать оценку можно будет лишь по окончании сезона.

    О Лиге Европы фантазировать пока не будем. Перед нами стоит задача "вылезти" из сложившейся ситуации, в которой находится клуб, то есть уйти как можно дальше от зоны стыка.

    Если появится шанс выйти в Лигу Европы, то мы, конечно, не откажемся», — приводит слова тренера пресс-служба РФПЛ.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником
  • Казанский клуб хочет, чтобы Ильзат Ахметов не играл в футбол, а работал в отделе кадров
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • 05/04
    • РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов
  • 05/04
    • Матчи «Спартак» — «Тосно» и ЦСКА — «Амкар» разведут по времени
  • 05/04
    • Бердыев: Ахметов пытается разговаривать с позиции силы
  • 05/04
    • Тарасов: Каждый должен выступать за ту страну, в которой родился
  • 05/04
    • Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно»
  • 04/04
    • «Уфа» продлила контракт с Семаком
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?
  • «Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
  • 1,85
    •
  • Повторит ли «Сент-Луис» домашние ошибки матча с «Чикаго»?
  • «Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
  • 1,92
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 19:43
    • Корнаухов: ЦСКА сыграет с одним из фаворитов Лиги Европы
  • 17:52
    • УЕФА открыл дело в отношении «Ливерпуля»
  • 17:32
    • Матчи «Спартак» — «Тосно» и ЦСКА — «Амкар» разведут по времени
  • «Барселона» не соответствует своим стандартам
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Рома»
    • 17:26
  • 17:16
    • Представлена команда недели в Лиге чемпионов
  • 17:07
    • Стали известны зарплаты топ-арбитров на ЧМ-2018
  • 16:45
    • Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно»
  • 15:53
    • «Амстердам Арена» получит имя Кройфа со следующего сезона
  • 15:33
    • Ковач — главный претендент на пост главного тренера «Баварии»
  • 15:16
    • Салах избежал серьезной травмы
  • 14:35
    • Тарасов: Каждый должен выступать за ту страну, в которой родился
  • 14:14
    • Бердыев: Ахметов пытается разговаривать с позиции силы
  • 13:45
    • Вместимость «Ростов-Арены» на первом тестовом матче будет ограничена 13 тыс. зрителей
  • 13:01
    • Мануэль Нойер приступил к работе с мячом
  • 12:34
    • Мотта перейдет на тренерскую работу в ПСЖ
  • 12:17
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 12:11
    • Передня: Тяжело будет перестраивать игру СКА на атакующий стиль
  • Поможет ли смена наставника «армейцам»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля
    • 1,70Послезавтра в 11:00
  • 11:31
    • «Тоттенхэм» и Дембеле не могут договорится о новом контракте
  • 11:12
    • Ярмоленко может летом покинуть «Боруссию»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус