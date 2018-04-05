Хохлов: Если будет шанс выйти в Лигу Европы, мы, конечно, не откажемся

Главный тренер «Динамо»заметил, что его команда пока не мечтает о еврокубках — необходимо выправить сложившуюся ситуации.

«Все пришедшие в межсезонье игроки, приносят пользу команде.

Кто-то раньше начал играть, кто-то позже, кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Все игроки талантливые, наверняка, внесут свой вклад в игру команды.

Мы выиграли последний матч, стало эмоционально легче. "Динамо" поднялось в турнирной таблице, но впереди тяжелый календарь, поэтому давать оценку можно будет лишь по окончании сезона.

О Лиге Европы фантазировать пока не будем. Перед нами стоит задача "вылезти" из сложившейся ситуации, в которой находится клуб, то есть уйти как можно дальше от зоны стыка.

Если появится шанс выйти в Лигу Европы, то мы, конечно, не откажемся», — приводит слова тренера пресс-служба РФПЛ.