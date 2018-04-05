Гвардиола: Отыграться будет трудно, но у нас еще есть 90 минут

«Мы выпали из игры минут на 10-15 в первом тайме. В начале все было нормально, но затем они дважды провели контратаку и дважды забили.
Первый гол стал следствием ошибки, второй получился просто фантастическим. Во втором тайме мы играли хорошо.
Нам нужен был хотя бы один гол, но мы так и не смогли забить. Не стоит отрицать, что отыграться будет трудно. Но у нас еще есть 90 минут.
Гюндоган вместо Стерлинга в стартовом составе? Больше передач, больше контроля, Гюндоган хорошо атакует вторым темпом. Мы хотели больше контроля в середине поля.
Было ли это решение правильным, он ответил: "Мы проиграли 0:3...", — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.