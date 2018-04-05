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    Гвардиола: Отыграться будет трудно, но у нас еще есть 90 минут

    Манчестер Сити Ливерпуль Футбол Англии Лига чемпионов
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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Мы выпали из игры минут на 10-15 в первом тайме. В начале все было нормально, но затем они дважды провели контратаку и дважды забили.

    Первый гол стал следствием ошибки, второй получился просто фантастическим. Во втором тайме мы играли хорошо.

    Нам нужен был хотя бы один гол, но мы так и не смогли забить. Не стоит отрицать, что отыграться будет трудно. Но у нас еще есть 90 минут.

    Гюндоган вместо Стерлинга в стартовом составе? Больше передач, больше контроля, Гюндоган хорошо атакует вторым темпом. Мы хотели больше контроля в середине поля.

    Было ли это решение правильным, он ответил: "Мы проиграли 0:3...", — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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