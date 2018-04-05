ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бердыев: Ахметов пытается разговаривать с позиции силы

    Рубин РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Курбан Бердыев
    На фото:Курбан Бердыев
    Главный тренер «Рубина» прокомментировал скандальную ситуацию с Ильзатом Ахметовым, который был переведен на работу в клубный отдел кадров после того, как футболист отказался переподписывать контракт.

    «В целом вы ситуацию знаете, что он в другом обществе в данном случае работает. И пытается с нами с позиции силы разговаривать. Я думаю, что это неправильно с его стороны», — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».

    «Второе – следствие того, что в наш интернат подпустили агентов, которые пытаются нами руководить. Есть проблема сегодняшнего дня, будем ее расчищать, больше такого не будет. Получается, что мы воспитываем своего игрока, а он принадлежит не клубу, а агенту», — также отметил главный тренер «Рубина».

    Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником

    «Рубин» возьмет реванш«Рубин» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником
  • Казанский клуб хочет, чтобы Ильзат Ахметов не играл в футбол, а работал в отделе кадров
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • 05/04
    • РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов
  • 05/04
    • Тарасов: Каждый должен выступать за ту страну, в которой родился
  • 04/04
    • «Уфа» продлила контракт с Семаком
  • 04/04
    • Смолов оштрафован на 60 тысяч рублей
  • 04/04
    • Венгер отказался обсуждать интерес «Арсенала» к Головину
  • 04/04
    • «Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?
  • «Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
  • 1,85
    •
  • Экспресс дня. Выстоят ли «армейцы» в Лондоне?
  • Прогнозы и ставки на футбол 5 апреля
  • 6,39
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:53
    • «Амстердам Арена» получит имя Кройфа со следующего сезона
  • 15:33
    • Ковач — главный претендент на пост главного тренера «Баварии»
  • 15:16
    • Салах избежал серьезной травмы
  • 14:35
    • Тарасов: Каждый должен выступать за ту страну, в которой родился
  • 13:45
    • Вместимость «Ростов-Арены» на первом тестовом матче будет ограничена 13 тыс. зрителей
  • 13:01
    • Мануэль Нойер приступил к работе с мячом
  • 12:34
    • Мотта перейдет на тренерскую работу в ПСЖ
  • 12:17
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 12:11
    • Передня: Тяжело будет перестраивать игру СКА на атакующий стиль
  • Поможет ли смена наставника «армейцам»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля
    • 1,70Послезавтра в 11:00
  • 11:31
    • «Тоттенхэм» и Дембеле не могут договорится о новом контракте
  • 11:12
    • Ярмоленко может летом покинуть «Боруссию»
  • Даже сильным мира сего нужна удача
  • «Барселона» создала комфортный задел перед выездом в Рим
    • 11:01
  • 10:56
    • Мончи: Судья допустил несколько ошибок
  • 10:12
    • «Милан» продлит контракт с Гаттузо
  • Одержит ли Зеедорф первую победу?
  • «Депортиво» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 6 апреля
    • 2,05Завтра в 22:00
  • 09:57
    • Жардим может возглавить «Челси»
  • Чья серия продлится?
  • «Ганновер» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 6 апреля
    • 1,50Завтра в 21:30
  • 09:27
    • РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов
  • 09:12
    • Полузащитник «Милана» выбыл на неопределенный срок
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус