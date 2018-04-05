Бердыев: Ахметов пытается разговаривать с позиции силы

Главный тренерпрокомментировал скандальную ситуацию с, который был переведен на работу в клубный отдел кадров после того, как футболист отказался переподписывать контракт.

«В целом вы ситуацию знаете, что он в другом обществе в данном случае работает. И пытается с нами с позиции силы разговаривать. Я думаю, что это неправильно с его стороны», — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».

«Второе – следствие того, что в наш интернат подпустили агентов, которые пытаются нами руководить. Есть проблема сегодняшнего дня, будем ее расчищать, больше такого не будет. Получается, что мы воспитываем своего игрока, а он принадлежит не клубу, а агенту», — также отметил главный тренер «Рубина».

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