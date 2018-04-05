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    «Арсенал» — «ЦСКА». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — ЦСКА. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.04.2018)

    Арсенал ЦСКА
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    •  Арсенал — ЦСКА22:05
    В 22:05 в 1/4 финала Лиги Европы начнётся матч «Арсенал» — «ЦСКА».

    Составы команд:

    «Арсенал»: Петр Чех, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Джек Уилшир, Месут Озил, Гранит Джака, Henrikh Mkhitaryan, Александр Ляказетт.

    «ЦСКА»: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Александр Головин, Георгий Щенников, Бибрас Натхо, Konstantin Kuchaev, Понтус Вернблум, Ахмед Муса.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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