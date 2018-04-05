«Арсенал» — «ЦСКА». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Арсенал»: Петр Чех, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Джек Уилшир, Месут Озил, Гранит Джака, Henrikh Mkhitaryan, Александр Ляказетт.
«ЦСКА»: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Александр Головин, Георгий Щенников, Бибрас Натхо, Konstantin Kuchaev, Понтус Вернблум, Ахмед Муса.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.