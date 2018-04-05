Стали известны зарплаты топ-арбитров на ЧМ-2018

Стало известно, сколько заработают наиболее авторитетные арбитры, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира-2018.

Как сообщает UOL Esporte, топ-арбитры, такие как Феликс Брых, Джюнейт Чакыр, Нестор Питана и другие получат фиксированную плату в размере 57 тысяч евро, а также по 2,5 тысяч евро за каждый отработанный матч.

Отмечается, что более опытные арбитры будут получать гораздо больше, чем дебютанты мировых первенств.

Также стало известно, что наиболее квалифицированные ассистенты судей заработают 20 тысяч евро и более 1600 евро бонуса за каждый матч.

Напомним, на чемпионате мира-2018 будут работать 36 главных арбитров.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.