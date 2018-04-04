Вальверде: Мне не нравится, когда говорят, что «Барса» решит все в первом матче

Главный тренер «Барселоны»поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Если вы следили за тем, как "Рома" играла в группе, вряд ли вас удивляет, что они пробились так далеко. Они надежно действуют в обороне и обладают интересными вариантами в атаке.

Это четвертьфинал Лиги чемпионов, легко здесь не будет, и мне не нравится, когда говорят, будто мы можем решить все вопросы в первом матче.

Я очень надеюсь, что на трибунах "Камп Ноу" соберется огромное число болельщиков. Хочется, чтобы, так же, как это было в матче с "Челси",они поддерживали и гнали нас вперед», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.