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    Вальверде: Мне не нравится, когда говорят, что «Барса» решит все в первом матче

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    Эрнесто Вальверде
    На фото:Эрнесто Вальверде
    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ромой».

    «Если вы следили за тем, как "Рома" играла в группе, вряд ли вас удивляет, что они пробились так далеко. Они надежно действуют в обороне и обладают интересными вариантами в атаке.

    Это четвертьфинал Лиги чемпионов, легко здесь не будет, и мне не нравится, когда говорят, будто мы можем решить все вопросы в первом матче.

    Я очень надеюсь, что на трибунах "Камп Ноу" соберется огромное число болельщиков. Хочется, чтобы, так же, как это было в матче с "Челси",они поддерживали и гнали нас вперед», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Не ждите много голов«Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 4 апреля
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