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    Тихонов: «Спартак» сейчас показывает самый привлекательный футбол

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    Андрей Тихонов
    На фото:Андрей Тихонов
    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями после поражения в четвертьфинале Кубка России от «Спартака» (1:3).

    «Не все ребята эмоционально справились с тем, что им нужно играть против большой команды. Все-таки это "Спартак". В данный момент он, наверное, показывает самый привлекательный футбол.

    Во втором тайме мы неплохо выглядели на его фоне: комбинировали, имели подходы и моменты. Да, уровень мастерства у футболистов двух команд – разный. Но мы стремимся.

    Главная наша задача на сегодня, которую поставило руководство, – выход в премьер-лигу. Это подсознательно сидит в голове у ребят.

    Через три дня у нас очень серьезный матч в ФНЛ. Если потеряем в нем очки – то уже не знаю, что скажут болельщики.

    Думаю, что мы уступили из-за наших легких ошибок. Например, при угловом, когда свободный игрок остался на дальней штанге и спокойно забил.

    А перед этим допустили быстрый выход "Спартака" в атаку – и случился второй гол», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

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