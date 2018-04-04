Тихонов: «Спартак» сейчас показывает самый привлекательный футбол

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился впечатлениями после поражения в четвертьфинале Кубка России от(1:3).

«Не все ребята эмоционально справились с тем, что им нужно играть против большой команды. Все-таки это "Спартак". В данный момент он, наверное, показывает самый привлекательный футбол.

Во втором тайме мы неплохо выглядели на его фоне: комбинировали, имели подходы и моменты. Да, уровень мастерства у футболистов двух команд – разный. Но мы стремимся.

Главная наша задача на сегодня, которую поставило руководство, – выход в премьер-лигу. Это подсознательно сидит в голове у ребят.

Через три дня у нас очень серьезный матч в ФНЛ. Если потеряем в нем очки – то уже не знаю, что скажут болельщики.

Думаю, что мы уступили из-за наших легких ошибок. Например, при угловом, когда свободный игрок остался на дальней штанге и спокойно забил.

А перед этим допустили быстрый выход "Спартака" в атаку – и случился второй гол», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».