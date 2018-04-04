Тихонов: Ребята вышли зажатыми, но после перерыва раскрепостились

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился впечатлениями после поражения в четвертьфинале Кубка России от(1:3).

«Любая команда, если будет выходить на поле обреченной, не сможет рассчитывать на что-либо. Мы хотели играть в футбол, хотели побеждать. Местами это получалось. Особенно – во втором тайме.

Просто где-то ребята вышли зажатыми. Некоторые из них никогда еще не играли с такими командами. В дебюте где-то не получилось, пропустили относительно быстрый гол.

И вот тогда уже раскрепостились. После перерыва играли неплохо. Но сказалось мастерство форвардов "Спартака", которые очень быстро выбегают в атаку.

Повторю, мы старались и выходили играть на победу. Получилось или нет, вы видели сами. Счет – 1:3.

Скандирование моего имени болельщиками меня не стесняет! Самое главное, чтобы ребят не стесняло. Это нормально.

Я благодарю болельщиков, они меня благодарят – за то, что мы сделали в свое время друг для друга. Большое им спасибо. Как нашим болельщикам, так и спартаковским. Это часть нашей футбольной жизни.

Поэтому хочу поблагодарить их всех, поздравить "Спартак" с победой и пожелать ему победы в Кубке России. Мы же сегодня старались и будем играть лучше», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».