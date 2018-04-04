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    Тихонов: Ребята вышли зажатыми, но после перерыва раскрепостились

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    Андрей Тихонов
    На фото:Андрей Тихонов
    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями после поражения в четвертьфинале Кубка России от «Спартака» (1:3).

    «Любая команда, если будет выходить на поле обреченной, не сможет рассчитывать на что-либо. Мы хотели играть в футбол, хотели побеждать. Местами это получалось. Особенно – во втором тайме.

    Просто где-то ребята вышли зажатыми. Некоторые из них никогда еще не играли с такими командами. В дебюте где-то не получилось, пропустили относительно быстрый гол.

    И вот тогда уже раскрепостились. После перерыва играли неплохо. Но сказалось мастерство форвардов "Спартака", которые очень быстро выбегают в атаку.

    Повторю, мы старались и выходили играть на победу. Получилось или нет, вы видели сами. Счет – 1:3.

    Скандирование моего имени болельщиками меня не стесняет! Самое главное, чтобы ребят не стесняло. Это нормально.

    Я благодарю болельщиков, они меня благодарят – за то, что мы сделали в свое время друг для друга. Большое им спасибо. Как нашим болельщикам, так и спартаковским. Это часть нашей футбольной жизни.

    Поэтому хочу поблагодарить их всех, поздравить "Спартак" с победой и пожелать ему победы в Кубке России. Мы же сегодня старались и будем играть лучше», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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