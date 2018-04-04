ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спартак» взял курс на золотой дубль

    Реакция прессы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка России

    Кубок России Футбол России Спартак Крылья Советов
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Спартак» — «Крылья Советов»
    «Спартак» — «Крылья Советов»
    Московский «Спартак» в выездном четвертьфинальном матче Кубка России переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Голами у гостей отметились Зе Луиш, Куинси Промес и Луис Адриано.

    Зажатые самарцы

    «По многим параметрам "Крылья Советов" считались неудобным соперником для красно-белых. Здесь и уверенная игра в ФНЛ с реальными шансами на прямую путевку в премьер-лигу; и непростые условия на стадионе "Металлург", из-за которых игру перенесли с 28 февраля на 4 апреля, хотя и в этот раз газон был далек от идеала; ну и, конечно, персона Андрея Тихонова.

    Где еще встретишь совместные (!) заряды домашних и гостевых трибун? Только там, где есть человек, сумевший влюбить себя болельщиков сразу двух команд. По ходу первого тайма самарцы и москвичи устроили перекличку "Тихонов — Андрей". Со "Спартаком" Андрей Валерьевич восемь (!) раз становился чемпионом России, с "Крыльями" завоевал первые в истории клуба бронзовые медали. Для Тихонова это была принципиальная игра.

    Однако его подопечные все же вышли на матч немного зажатыми. Чувствовалось желание в очередной раз одолеть красно-белого фаворита. Накануне встречи на официальном канале самарского клуба в Youtube появилось видео "Я помню, как мы победили “Спартак”".

    В ностальгическом сюжете нынешний начальник селекционного отдела Зураб Циклаури, все еще играющий форвард Сергей Корниленко, а также экс волжане Антон Бобер и Андрей Каряка вспоминали памятные успехи над красно-белыми. Однако новой странице в этой истории было не суждено появиться», — отдает должное самарцам специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров.

    Защитник Мельгарехо

    «Каррера не стал рисковать и выставил с первых минут всех сильнейших. Оно и понятно: на кону стоит слишком многое. Не вышел в основе лишь Комбаров, но тут вмешались медицинские факторы: защитник почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, и его решили приберечь. На левом фланге появился Мельгарехо, и пусть эту позицию нельзя назвать для парагвайца любимой, соответствующий опыт он имеет. И отыграл, если забегать вперед, прилично.

    Тихонов же выбрал осторожную модель – три центральных защитника (Надсон, Таранов, Бурлак), глубоко посаженная оборона, два габаритных форварда (Корниленко и Соболев) впереди. Расчет очевидно был сделан на контратаки и "стандарты", лезть шашками наголо "Крылья" не стали, посмотрев для начала, что им предложит "Спартак".

    Красно-белые выглядели приличнее и живее, чем в минувшем туре премьер-лиги против "Тосно", однако все равно играли явно не на своей номинальной мощности. При выходе в атаку хватало брака, в опорной зоне время от времени возникали дыры. Да и вообще нельзя было сказать, что "Спартак" давит, а "Крылья" отбиваются. В штрафную самарцев мяч попадал не очень часто», — отмечает автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

    Породистые голы «Спартака»

    «Сразу же стало понятно, как комфортно играется "Спартаку" на хотя бы на относительно неплохом газоне. Какой пас отдал на 13-й минуте Луиз Адриану на выход Промесу! На плохом поле такой никогда в жизни не пройдет. А тут прошел – и за то, что голландец, выйдя один на один, не смог перебросить Конюхова, он должен предъявлять претензии только себе.

    И голы у "Спартака" вышли породистые, опять же невозможные для розыгрыша на "огороде". Давайте посмотрим на первый гол. Атака первым темпом – роскошный пас в касание Луиза Адриану на Зобнина. Второй темп – пас Зобнина низом назад на Ещенко, от того – еще дальше Фернанду, искуснейший и ключевой перевод бразильца в одно касание (опять же низом!) в штрафную на Зе Луиша. И концовка – разворот и удар в дальний нижний угол форварда из Кабо-Верде.

    А второй мяч на 71-й минуте? Фернанду у центральной линии на бровке оставляет мяч пяткой Зобнину. Тот тащит мяч вперед, разгоняя атаку "три в три", и вовремя избавляется от мяча. И то, и другое действие заслуживают высшей оценки. Как и голевой пас Зе Луиша, и смещение Промеса в центр, и удар в ближний угол.

    Третий мяч после углового – подача Промеса, скидка Зе Луиша и удар в упор Луиза Адриану – менее показателен, но важно, что игралось "Спартаку" в Самаре в удовольствие. Потому что было на чем играть. В феврале это было бы невозможно. Тогда было бы мучительное бодалово, да еще и с высоким риском получения травм», — радуется переносу матча колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

    Наглядная разница в классе

    «Уже к 20-й минуте Промес после изумительных передач Адриано мог забивать два раза. "Спартак" окружал штрафную "Крыльев" и укутывал штрафную передачами – в одном из случаев Фернандо довёл мяч до Зе, и тот, развернувшись, умно пробил из-под ноги защитника в дальний угол. Это было неуловимо и ненакрываемо – на другом уровне исполнительского мастерства.

    И самарцы сколько угодно могли пытаться устроить навал во второй половине – он был бесполезен при такой очевидной разнице в классе. Ведь насыщение атаки в таком случае слишком быстро заканчивалось для Тихонова ответными выпадами, когда Зе, Адриано и Промес показывали, как создавать моменты и реализовывать их. Вот Квинси бьёт в противоход, как Мбаппе в матче на "Крестовском", – и Таранову остаётся только смотреть в небо и выдыхать холодный воздух. Счёт уже 2:0. Вот Зе после углового скидывает на дальнюю, и Адриано, вместо того чтобы со всей силы дать с лёта, аккуратно катит мяч между ног Конюхову. Всё это было слишком просто. И хорошо, что в концовке "Крылья" хотя бы забили – счёт 1:3 выглядит для нашего футбола уже не так безнадёжно.

    К сожалению, Кубок России, хоть до полуфинала в нём дошли аж две команды из ФНЛ, демонстрирует слишком широкий разрыв между богатыми и всеми остальными. Если ты настроен, если ты действительно хочешь побеждать, то проблем у тебя не будет. Так что если Каррера, Глушаков и весь "Спартак" не возьмут кубок 9 мая в Волгограде, то я как минимум сильно удивлюсь», — уверен в красно-белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

    Первый полуфинал за 7 лет

    «Интрига умерла на 71-й минуте. В этот момент все уже начали примерять титул обладателей Кубка Росси на "Спартак". Это может произойти впервые за 15 лет. В последний раз красно-белые побеждали в этом турнире в 2003 году, когда гол Егора Титова принес минимальную победу над "Ростовом" команде Олега Романцева. Единственным в нынешнем "Спартаке", кто помнит тот матч, остался Александр Самедов, в том матче сидевший на скамейке запасных в свои 18 лет…

    Довершил, казалось, разгром еще один легионер "Спартака" Луис Адриано. На 77-й минуте после навеса с углового верховую борьбу, как это водится, выиграл Зе Луиш, протолкнув мяч на дальнюю штангу. Там в абсолютном одиночестве оказался бразильский нападающий, который без проблем протолкнул мяч в сетку ворот между ног вратаря – 3:0!

    Единственное, что смогли сделать хозяева – отыграть один мяч. Самарцы быстро разыграли угловой. Вышедший на замену Георгий Зотов вырезал подачу в центр штрафной на голову Соболеву, который пробил точно в угол, установив окончательный счет – 3:1.

    "Спартак" впервые с 2011 года, когда он уступил ЦСКА по пенальти, сыграет в полуфинале Кубка России. Следующий соперник – "Тосно", с которым красно-белые не так давно встречались в чемпионате страны. Но Кубок – совсем другое дело. В последний раз, когда "Спартак" встречался с тосненцами в этом турнире, они потерпели поражение, в дополнительное время проиграв со счетом 0:1», — резюмирует обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян.

    Карреру выручила мощная атака

    «В Кубке России на "красно-белых" работает тот же козырь, что в чемпионате. Каррера собрал органичную линию атаки. Причем что объединяет Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано? Все они склонны к серым и незаметным матчам, но редко хандра нападает на всю ударную тройку одновременно. Следовательно, когда Квинси не видно на поле – может включиться один из форвардов, если оба в строю.

    Луис Адриано удивил даже тех, кто отправлял его из Милана в Москву – мало кто верил, что нападающий, который даже в великом итальянском клубе не отличался старательностью, в Восточной Европе по второму кругу найдет себя и будет в солидном футбольном возрасте показывать такую мощную игру настолько часто. Но в Самаре Луису было сложно, поскольку ему для голов нужно пространство. Или как минимум ловкий стандарт с выигранной позицией, как в случае с голом.

    А Зе Луиш наоборот полезнее в плотном окружении из соперников. Сегодня форвард стал главным героем в завершающей фазе атак. Сначала четко разобрался и позволил "Спартаку" после перерыва играть спокойнее, а потом отдал две интересные голевые передачи – огорчили легенду москвичей Тихонова и его команду. Но тренер "Крыльев Советов" после матча точно признает, что атакующая линия "Спартака" его подопечных переиграла по делу», — нахваливает форвардов автор Soccer.ru Станислав Горин.

    «Спартак» играл с настроением

    «В свою очередь, думаю, "Крылья Советов" вместе со своим тренерским штабом еще раз уяснили для себя, сколь много им предстоит поработать, если самарский клуб окажется на следующий сезон в Премьер-лиге. Разница в уровне игры была достаточно очевидной.

    Разве что сам "Спартак" во втором тайме играл все медленнее, завершив матч чуть ли не пешком. С тросточками или без – неважно. Главное, что после первого тайма, когда "Крылья" были закрыты на своей половине поля, во втором "Спартак" стал предоставлять хозяевам больше пространства, больше времени на развитие комбинационных действий. То есть, почувствовать себя гораздо увереннее.

    А в целом "Спартак" выглядел очень неплохо. Особенно в тот момент, когда играли с настроением, особенно в атакующей линии. Справиться с таким "девятым валом" высокотехничных и нестандартных игроков, как находившийся в большинстве своем на острие атак Зе Луишем, а также разыгравшимися Луизом Адриано, который играл чуть глубже и Промесом, самарским футболистам было практически нереально.

    Квинси дважды имел отличные моменты для взятия ворот, но забил только с третьей попытки. Луиз Адриано в свою очередь дождался точного паса головой от Зе Луиша, который немногим ранее сделал голевой пас и на Промеса. В этой убойной троице, похоже, никто не считает: кто больше сделал голевых передач, кто забил... Главное, что они это сейчас регулярно делают. Если каждый из них находится в нормальной форме, то от каждого в свою очередь можно ждать любого сюрприз», — пишет автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин.

    «Спартак» должен брать кубок

    «Впервые в этом году здорово сыграла вся группа атаки "Спартака". Промес еще в матче с "Тосно" был хорош – очевидно, приходит в себя. Атака "Спартака" – самая сильная в России, а когда в порядке все исполнители, ее невозможно остановить. Хотя вопросы к комбинационной игре (это немного другое) есть, качество всегда может быть еще выше.

    Сегодня мы убедились, что решение перенести матч было правильным. Сегодня был футбол. В последний день зимы это было исключено. И навсегда останется загадкой то, зачем этот матч, как и остальные пары четвертьфинала, изначально поставили на такую идиотскую дату. Но не ломайте голову, таких загадок впереди еще много.

    "Спартак" должен брать Кубок, и если обойдется без какого-то форс-мажора или целования штанги, он его возьмет – и на какое-то время станет действующим обладателем всех трех российских трофеев (если "Локомотив" или кто-то другой не оформит чемпионство за пару туров до финиша). Ну, в самом деле, облажаться при таких раскладах, думаю, невозможно даже в теории. Если без форс-мажора и целования штанги…», — пишет в своем телеграм-канале футбольный обозреватель Михаил Борзыкин.

    Не испугается ли «Спартак» самарского снега?«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 4 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником
  • Казанский клуб хочет, чтобы Ильзат Ахметов не играл в футбол, а работал в отделе кадров
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • 04/04
    • «Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России
  • 04/04
    • «Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы
  • 03/04
    • Стали известны арбитры на матчи 25-го тура РФПЛ
  • 02/04
    • РФПЛ будет отменять матчи на полях, не получивших одобрения за 10 дней до игры
  • 02/04
    • Прядкин: Со следующего сезона зимой в РФПЛ будут использоваться оранжевые мячи
  • 02/04
    • Глушаков: Я не топ-футболист и хочу доиграть в России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Безударные согласные
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля
  • 2,11
    •
  • «Сан-Хосе» и «Колорадо» не станут рисковать в атаке
  • «Сан-Хосе» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля
  • 1,87
    •
    Футбол. Главное
  • «Севилья» простила недостатки «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «Севилья» — «Бавария»
    •
  • Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником
  • Казанский клуб хочет, чтобы Ильзат Ахметов не играл в футбол, а работал в отделе кадров
    •
  • Наследие золотого века «Реала». Роналду нокаутировал «Ювентус»
  • Реакция СМИ на крупную победу «сливочных» в Турине
    •
  • 23:42
    • «Ливерпуль» разгромил «МанСити» на «Энфилде»
  • 23:40
    • Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Рому»
  • 21:42
    • «Ренн» и «Монако» поделили очки
  • 21:29
    • Миланское дерби завершилось без голов
  • 21:12
    • Акинфеев: Приятно будет обыграть такую великую команду, как «Арсенал»
  • 20:57
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» назвали составы
  • 20:51
    • Месси и Суарес сыграют в атаке «Барсы» в матче с «Ромой»
  • 19:34
    • «Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России
  • 16:23
    • Смолов оштрафован на 60 тысяч рублей
  • 12:26
    • Тренерский штаб ЦСКА взял на игру с «Арсеналом» 19 игроков
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус