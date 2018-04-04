«Ренн» — «Монако»: онлайн-трансляция начнется в 19:45

В 19:45 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Анжи» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

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