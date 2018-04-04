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    «Ренн» — «Монако»: онлайн-трансляция начнется в 19:45

    Ренн — Монако (04.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Ренн Монако Календарь Лиги 1
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    •  Ренн — Монако19:45
    В 19:45 в Лиге 1 начнётся матч «Ренн» — «Монако».

    Последний матч между собой: «Краснодар» — «Анжи» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ренн» — «Монако». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    «Монако» вернется на победный путь«Ренн» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 апреля
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