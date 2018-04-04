Реднапп: Думаю, что «Арсенал» победит крупно. Мой счет – 3:0

Известный специалист, в прошлом тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма»,высказал мнение о предстоящем ЦСКА матче Лиги Европы против «Арсенала».

«Когда "Арсенал" играет хорошо, на него приятно смотреть. Но играет хорошо он редко (смеется).

Атакующий стиль Венгера все еще жив: пас – движение, пас – движение, все это сохранено в философии. "Арсенал" может играть фантастически.

Я не знаю, почему не играет. Венгер слишком любит "Арсенал", ему тяжело с ним расстаться. Он великолепный, фантастический тренер, он сделал для клуба и английского футбола очень много.

Думаю, ему особенно важна победа в Кубке УЕФА, ведь Венгер ничего не выигрывал в Европе. Может быть, в мае он уйдет, если все-таки возьмет трофей.

Думаю, что "Арсенал" победит крупно. Мой счет – 3:0. Забьют Уэлбек, Рэмси и Езил. ЦСКА важно выдержать натиск "Арсенала" в первые 20 минут.

Если "Арсенал" забьет быстрый мяч, то можно дальше не играть. Я думаю, что так и будет. В "Арсенале" все понимают, как важен этот Кубок УЕФА.

Венгер уйдет или останется, а Лига чемпионов будет в следующем сезоне только в одном случае – если выиграть еврокубок.

Как победить "Арсенал"? О’кей. Заявите Месси, Криштиану Роналду и Неймара – тогда победите», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22.05 по московскому времени