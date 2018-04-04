Гончаренко: Выездные матчи у нас более открытые, чем домашние

Главный тренер ЦСКАрассказал о настрое перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы против

«Задача любого тренера – сохранять команду на уровне выше среднего на протяжении сезона. Снижение игры и результатов возможно, но надо выжимать из команды все.

Я смотрел матч "Арсенала" с ЦСКА 2006 года, но нюансы стерлись. Помню матч в Москве. В том сезоне вообще была феерия у Даниэла Карвалью.

Осенью общались с Моуринью на английском. На тот момент у меня было 52 слова, то сейчас 62. Если этого хватит, то, вполне возможно, пообщаемся с Венгером.

Почему ЦСКА на выезде в Лиге Европы играет лучше, чем дома? У нас нет особой подготовки к гостевым играм. Выездные матчи у нас более открытые, чем домашние.

Как только ввязываемся в более открытую игру, она становится более качественной с нашей стороны, более атакующим.

Что касается Арсена Венгера, то, учитывая, как давно он работает, думаю, что он может справиться с любым давлением. Он достаточно опытный тренер», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».