Глушаков: «Спартак» сильнее «Локомотива», о чем тут говорить

Полузащитник «Спартака» и сборной России заявил, что без проблем поздравит игроков «Локомотива», если они выиграют чемпионат России.

«Безусловно поздравлю ребят. Друзей сейчас там не осталось, но есть приятели. Например, с Владом Игнатьевым хорошие отношения.

Мы живем на одной лестничной площадке. Когда вот недавно сыграли 0:0, посидели, общались. Конечно, поздравлю!

Меня поздравили в прошлом году, когда мы приехали на Кубок Конфедерации. Ребята из "Локомотива" поздравили, руку пожали. Молодцы, мол, с чемпионством! Это нормально. Так должно быть.

Конечно, "Спартак" сильнее "Локомотива". О чем тут говорить! Я за свою команду буду горой стоять и говорить, что "Спартак" – самый лучший клуб, самая лучшая команда, самые лучшие игроки!

Достойно выступили в Лиге чемпионов. Понятно, хотели большего. Но результат матча в Ливерпуле нас на место поставил.

Хотя были хорошие матчи. С "Севильей" в гостях нормально играли, могли и вничью сыграть. Обидные голы пропустили в матчах с "Марибором". Ну и с Бильбао, конечно.

Думаю, мы после сборов не вкатились в игровой тонус. Этот год нас научил, как надо играть с европейцами играть. Надеюсь, "Спартак" и на следующий год будет играть в Лиге чемпионов.

Исправим ошибки, Сыграем умнее, более организованно с шашками наголо, как с "Ливерпулем", в атак уже не побежим. Мы хотим выиграть, хотим большего результата», — сказал игрок в интервью олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину на портале Sportbox.