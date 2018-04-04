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    Ди Франческо: Мы приехали на «Камп Ноу», чтобы сделать что-то экстраординарное

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    Эусебио Ди Франческо
    На фото:Эусебио Ди Франческо
    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал о настрое на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

    «В матче с "Барселоной", как никогда прежде, будет важна командная игра.

    Мы приехали сюда, чтобы сделать что-то экстраординарное, хотя относимся к "Барсе" с огромным уважением. Возможно, это сильнейший клуб мира. Но мы хотим продолжать жить своей мечтой.

    Дойдя до этой стадии, "Рома" уже продемонстрировала, что вышла на новый уровень. "Барселона" может похвастать отличным футбольным менталитетом, то же должны показать и мы.

    Нужно предоставить сопернику минимум возможностей и ни в коем случае не бояться. Надо играть в свой футбол.

    Когда мяч у нас, этого не нужно страшиться — этим необходимо пользоваться», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Не ждите много голов«Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 4 апреля
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