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    «Барселона» — «Рома». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Барселона — Рома. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.04.2018)

    Барселона Рома
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    •  Барселона — Рома21:45
    В 21:45 в матче четвертьфинала Лиги чемпионов начнётся матч «Барселона» — «Рома».

    Составы команд:

    «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсинью, Жерар Пике, Хорди Альба, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Серхи Роберто, Луис Суарес, Лионель Месси.

    «Рома»: Alisson Becker, Александар Коларов, Федерико Фасио, B.Peres, Костас Манолас, Кевин Стротман, Lorenzo Pellegrini, Даниэле Де Росси, Диего Перотти, Эдин Джеко, Алессандро Флоренци.

    Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «Рома» 6:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Барселона» со счетом 5:1.

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