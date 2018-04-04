«Барселона» — «Рома». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсинью, Жерар Пике, Хорди Альба, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Серхи Роберто, Луис Суарес, Лионель Месси.
«Рома»: Alisson Becker, Александар Коларов, Федерико Фасио, B.Peres, Костас Манолас, Кевин Стротман, Lorenzo Pellegrini, Даниэле Де Росси, Диего Перотти, Эдин Джеко, Алессандро Флоренци.
Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «Рома» 6:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Барселона» со счетом 5:1.