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    Аллегри: После третьего гола исправить ситуацию стало невозможно

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    Массимилиано Аллегри
    На фото:Массимилиано Аллегри
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признал, что после разгрома от «Реала» (0:3) туринцы не смогут исправить положение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Мадридский "Реал" был убийственен в завершающей стадии атак. Случайно Лигу чемпионов три раза за четыре года не выигрывают.

    Сейчас нужно сосредоточится на чемпионате Италии, а уже затем в Мадриде постараться сыграть в свой футбол.

    Я расстроен третьим голом, поскольку до него у нас были шансы исправить ситуацию в ответном матче. Сейчас же это невозможно.

    Не думаю, что гол Криштиану — лучший в истории футбола, но он точно из разряда выдающихся. Можно лишь поздравить Роналду с тем, что он делает в настоящее время», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.

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