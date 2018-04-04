Аллегри: После третьего гола исправить ситуацию стало невозможно

Главный тренер «Ювентуса»признал, что после разгрома от «Реала» (0:3) туринцы не смогут исправить положение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мадридский "Реал" был убийственен в завершающей стадии атак. Случайно Лигу чемпионов три раза за четыре года не выигрывают.

Сейчас нужно сосредоточится на чемпионате Италии, а уже затем в Мадриде постараться сыграть в свой футбол.

Я расстроен третьим голом, поскольку до него у нас были шансы исправить ситуацию в ответном матче. Сейчас же это невозможно.

Не думаю, что гол Криштиану — лучший в истории футбола, но он точно из разряда выдающихся. Можно лишь поздравить Роналду с тем, что он делает в настоящее время», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.