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    Акинфеев: Приятно будет обыграть такую великую команду, как «Арсенал»

    ЦСКА Футбол России Лига Европы Арсенал Футбол Англии
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    Игорь Акинфеев
    На фото:Игорь Акинфеев
    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» подчеркнул, что ни разу не пересматривал игру между командами 2006 года, которая завершилась нулевой ничьей.

    «Ни разу не пересматривал. Та игра в прошлом, мы идем дальше. Матч в четверг будет совсем другим. "Арсенал" другой, да и ЦСКА уже другой.

    График на нас никак не влияет. На протяжении двух лет играем в таком ритме. И играть всегда лучше, чем тренироваться.

    Приятно будет обыграть такую великую команду, как "Арсенал", конечно. Но для нас это обычная игра. При этом никто не говорит, что мы победим. Прекрасно понимаем, что перед нами "Арсенал".

    Угроз надо ждать как от своих, так и чужих, ведь я вратарь. Шучу, конечно. В "Арсенале" собраны высококлассные футболисты, так что от любого можно ждать угрозу», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22.05 по московскому времени.

    Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
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