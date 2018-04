примет участие в предсезонном турнире International Champions Cup, сообщает пресс-служба «дьяволов».

Для манкунианцев эта поездка в США будет второй подряд.

19 июля «МЮ» встретится с мексиканской «Америкой» в Финиксе, а 22 июля с «Сан-Хосе» в Калифорнии. Остальные соперники будут названы позже.

⭐⭐ Back in the USA ⭐⭐#MUTOUR is heading stateside once again this summer! 🇺🇸

More info: https://t.co/5xBFiUzTFk pic.twitter.com/jN92ryIvNb