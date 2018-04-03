«Краснодар» объявил о назначении Мусаева

Напомним, ранее из «Краснодара» был уволен Игорь Шалимов.

Исполняющим обязанности наставника ФК "Краснодар" назначен 34-летний Мурад Мусаев, ранее работавший с молодежной командой», — говорится в сообщении «Краснодара». «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете

«3 апреля перед началом тренировки "горожан" на УТБ "Четук" прошло общекомандное собрание, на котором владелец и президент клуба Сергей Галицкий представил команде нового руководителя тренерского штаба.

Об этом сообщает официальный сайт «быков».

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