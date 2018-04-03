ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Краснодар» объявил о назначении Мусаева

    Краснодар РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Мурад Мусаев
    На фото:Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев официально назначен исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара».

    Об этом сообщает официальный сайт «быков».

    «3 апреля перед началом тренировки "горожан" на УТБ "Четук" прошло общекомандное собрание, на котором владелец и президент клуба Сергей Галицкий представил команде нового руководителя тренерского штаба.

    Исполняющим обязанности наставника ФК "Краснодар" назначен 34-летний Мурад Мусаев, ранее работавший с молодежной командой», — говорится в сообщении «Краснодара».

    «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете

    Напомним, ранее из «Краснодара» был уволен Игорь Шалимов.

    С мечтой о Лиге чемпионов«Краснодар» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • 03/04
    • «СКА-Хабаровск» назвал имя нового тренера
  • 03/04
    • Рауш не имеет отношения к 1,2 миллиона евро, сообщили в «Динамо»
  • 03/04
    • «Рубин» перевел Ахметова на работу в отдел кадров
  • 03/04
    • Дзюба готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита»
  • 03/04
    • КДК возбудил дело в отношении Смолова
  • 03/04
    • «СКА-Хабаровск» возглавит Передня
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе
    Подробный разбор
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Не дотерпели. «Краснодар» потерял очки в матче с «Анжи»
  • СМИ подвели итоги матча между «Краснодаром» и «Анжи»
    •
  • ЦСКА снял ростовское проклятье
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Время четвертьфиналов
  • Прогнозы и ставки на футбол 3 апреля
  • 5,65
    •
  • Слово Роналду многое решит
  • «Ювентус» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 3 апреля
  • 2,03
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:46
    • «Тоттенхэм» готов поднять Почеттино зарплату
  • 15:21
    • КДК возбудил дело в отношении Смолова
  • 15:03
    • Сборная Латвии уволила Старкова
  • 14:31
    • «Рубин» перевел Ахметова на работу в отдел кадров
  • 14:23
    • Слуцкий: Возглавить «Челси» могут всего 20 тренеров в мире
  • 13:55
    • Передня увидел заинтересованность руководства СКА в развитии
  • 13:54
    • Старков отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Латвии
  • 13:38
    • Дзюбе неприятно падать по зарплате в два раза
  • 13:23
    • Гаджиев хочет видеть в РФПЛ разделение на группы по географическому принципу
  • 12:55
    • «Арсенал» и ЦСКА рассудят чехи
  • 12:27
    • Стадион «Волгоград» введен в эксплуатацию
  • 12:16
    • Гинер призвал запретить госфинансирование футбольных клубов
  • 11:49
    • Газзаев заявил об отсутствии стратегии развития футбола в России
  • 11:25
    • Божович: Без Дзюбы наступает тишина
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    • 11:15
  • 10:51
    • Слуцкий: Абрамович не имеет никакого отношения к моей работе на Западе
  • 10:31
    • Дворкович: Не думаю, что после ЧМ-2018 будет единая модель управления стадионами
  • 09:59
    • «Манчестер Юнайтед» сыграет на турнире в США
  • Безударные согласные
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля
    • 2,11Завтра в 21:45
  • Не ждите много голов
  • «Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 4 апреля
    • 2,28Завтра в 21:45
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус