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    «Челси» выплатит Конте 9 миллионов после расторжения контракта

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    Антонио Конте
    На фото:Антонио Конте
    «Челси» придется заплатить главному тренеру команды Антонио Конте 9 миллионов евро, если лондонский клуб захочет досрочно расторгнуть контракт с итальянцем.

    Как сообщает The Telegraph, Конте не хочет покидать «Челси» по собственному желанию, а потому лондонцам придется платить тренеру неустойку.

    Кроме того, возможен вариант, при котором Конте будет уволен, но «Челси» продолжит выплачивать ему зарплату до истечения срока контракта или же до того момента, как итальянец найдет себе новую работу.

    Одним из главных кандидатов на замену Конте, как и ранее, называется Луис Энрике. Кроме того, СМИ сообщают об интересе «синих» к Томасу Тухелю.

    Конте: Контракт — не моя проблема, это проблема клуба

    Напомним, «Челси» идет пятым в АПЛ, а из Лиги чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала.

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