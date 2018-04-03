Бог есть. Голливудский дебют Златана

Долгое путешествие и впечатляющий дебют
Автор LA Times Кевин Бакстер напоминает, что «Гэлакси» впервые пытался заполучить Ибрагимовича еще три года назад, когда швед играл за ПСЖ, а также называет его дебют в MLS самым впечатляющим для звезд из Европы.
«Медленная прогулка, которой Златан Ибрагимович проследовал из раздевалки на поле StubHubCenter, потребовала всего двух поворотов налево и заняла у него лишь несколько минут. Но путешествие, которое привело его из одного из величайших клубов Европы в "Гэлакси" продлилось три года, а его сюжет был более закрученным, нежели в фильмах Стивена Спилберга.
Это путешествие завершилось сюрпризом — Ибрагимович вышел со скамейки на последние 20 минут игры, чтобы забить третий, а затем победный голы своей команды в ворота соперников из "Лос-Анджелеса". Это был самый запоминающийся дебют для игроков с большим именем в истории MLS».
Голливудский дебют
Мартин Роджерс из USA Today называет дебют Ибрагимовича «идеальным», а также приводит яркую цитату шведа.
«Как для дебюта это было настолько идеально, насколько только можно себе представить. Златан Ибрагимович, футболист, у которого есть талант к драматургии, создал голливудский сценарий для своего первого представления перед американской публикой.
"Я слышал, как фанаты скандировали: 'Мы хотим Златана! Я дал им Златана!', — сказал Ибрагимович".
Вы верите в Бога?
Автор Goal.com Ив Гэларсип рассказывает любопытную историю из стана "Гэлакси".
Когда Златан Ибрагимович вышел на свою первую тренировку с "Гэлакси" в пятницу, он задал своим новым товарищам по команде неожиданный вопрос. "Вы верите в Бога?", — спросил Ибрагимович у озадаченных одноклубников. После того, как все они ответили утвердительно, Ибрагимович выдал панчлайн. "Я рад, что вы все в меня верите", — невозмутимо сказал он, отпустив шутку, чтобы сблизиться со своей новой командой.
После субботы товарищи по команде Ибрагимовича, вероятно, недоумевают, а шутил ли он».
Мотивация для Златана
Автор Mirror Стив Робсон отмечает, что Златан не мог сплоховать в дерби, а также восторгается его первым голом.
«Он все еще может. Как будто вы когда-нибудь сомневались в этом. Златан играл почти во всех главных европейских дерби. Поэтому когда он вышел на поле, вы знали, что ему будет не наплевать. Он поднял толпу на ноги, и через несколько минут они вернулись в игру.
Он прилетел в страну менее чем 48 часов назад. Он провел лишь одну тренировку в новыми одноклубниками и почти не играл за "МЮ" в последние месяцы. Но дебют в первом в истории дерби Лос-Анджелеса — это та мотивация, в которой нуждался Златан. Так же как раньше он делал это раз за разом в топ-лигах Европы — Златан выступил на большой сцене».
«Это был гол мирового класса. Златан находился на поле лишь семь минут, но когда мяч оказался перед ним, у него не было никаких других мыслей. Акробатический удар, после которого мяч пролетел над головой вратаря, напомнил предыдущие чудо-голы Златана — особенно его удар через себя в матче Швеции и Англии в 2012 году».
Привычка забивать в дебютах
Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
Обозреватель The Guardian Грэм Паркер отмечает, что Ибрагимович сохранил свою привычку забивать в дебютных матчах, несмотря на непростые обстоятельства.
«Как и Дэвид Бэкхем, Златан Ибрагимович также дебютировал за "Гэлакси", выйдя на поле со скамейки запасных. Ему не помешало то, что он играл в первом в истории дерби Лос-Анджелеса, и его команда при этом разрывалась между попытками превзойти ожидания и скрытой надеждой, что, несмотря на восстановление после травмы и длительный перелет, шведская звезда продолжит свою привычку забивать в дебютных матчах.
Эти дебютные игры были с топ-клубами Европы. "Гэлакси" же находится на расстоянии нескольких лет от пика времен Бэкхема, перед лицом нахального и уверенного в себе новичка из Лос-Анджелеса — это совсем другая история».
«Мы не знаем, что ждет Ибрагимовича в будущем. Была ли эта замечательная игра была трейлером для новых острых ощущений или же просто навыком человека в театральности. Но иногда Златан Ибрагимович просто нереален».
Похожие дебюты и задача для Ибры
Джефф Карслайл из ESPN отмечает, что Ибрагимович — не первый, кто дебютировал в MLS так ярко, но первый, кто удостоился такого внимания, а также высказывает мнение, что главное испытание у шведа еще впереди.
«Последним, кто похожим образом дебютировал в MLS, был Джермейн Дефо, который забил два гола за "Торонто" в ворота "Саундерс" в 2014 году. Фредди Монтеро сделал дубль за "Саундерс" против "Нью-Йорк Ред Буллс" в 2009-м — к слову, не только в собственном дебюте, но и в дебюте команды из Сиэтла. 19 марта 2011 года даже случилось что-то типа эпидемии дублей в дебютных матчах — по два гола забили Омар Браво из "Канзаса", Эрик Хассли из "Ванкувера" и Чарли Дэвис из "Ди Си Юнайтед". Дэвис, как и Ибрагимович, отличился дважды после выхода на замену.
Однако ни один из них — ни до, ни после — не получил того внимания и не принес вместе с собой столько ожиданий, как Ибрагимович. Его необязательно просить воскресить франшизу. Но перед шведом стоит задача дать толчок для города, который насыщен спортивными событиями. Никакого давления.
Без сомнения, выступление Ибрагимовича в субботу станет одной из тех историй, которые люди будут рассказывать своим внукам годы спустя. Однако самой сложной задачей Ибрагимовича в конечном счете станет общий вклад за длительный период времени. Пока что — это то, с чем ему предстоит встретиться».