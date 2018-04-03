Гвардиола: У меня есть четкий План на игру с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от матча св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Тройка форвардов "Ливерпуля" действительно очень сильна и всегда нацелена на ворота.

Мохамед Салах каждый сезон создавал уйму моментов, просто сейчас он забивает практически каждый из них. Но мы намерены добиться на "Энфилде" положительного результата.

Что касается Серхио Агуэро — он остался в Манчестере. Он был травмирован две недели и не успел восстановиться. Зато готов играть Фабиан Делф. И у меня есть четкий план на завтра.

Мы являемся самой результативной командой премьер-лиги за явным преимуществом. Правда, "Ливерпуль" тоже много забивает.

Команды Юргена Клоппа всегда играют зрелищно, демонстрируют правильный футбол. Так что нас ждет отличный матч!

Все говорят о том, какую опасность представляет "Ливерпуль". Но ведь так же было бы, если бы нам досталась "Барселона", "Бавария" или "Севилья". В четвертьфинале этого турнира надо быть готовыми к дуэли против лучших клубов мира!

Мы очень довольно игрой Стерлинга, Сане и Жезуса. Чтобы становиться сильнее, нужен большой опыт участия в таких матчах. Но в их способностях я нисколько не сомневаюсь.

В этом сезоне каждый из этих футболистов действует очень хорошо. Ну а если что-то пойдет не так, то ребята получат бесценный урок на будущее.

Нашим форвардам всего 21 год. Для них это первый опыт игры на данной стадии Лиги чемпионов, так что, возможно, им еще нужно время. Но для нас выход в четвертьфинал уже является большим успехом, и мы намерены этот успех развить.

Я не настолько самоуверен, чтобы вообще не думать о "Ливерпуле". Но, конечно, мы не собираемся защищаться 80 минут и ждать своего шанса.

Зачем менять свой подход, который весь сезон приносит плоды? Мы уважаем соперника, но постараемся навязать ему свой стиль игры.

Мы рады, что вошли в восьмерку сильнейших. Не думаю о том, что произойдет, если все пойдет не по плану. Меня ничего не беспокоит. Я просто хочу, чтобы завтра мы были самими собой.

Наш стиль игры идеально подходит для "Ливерпуля". Они блестяще используют свободное пространство на чужой половине поля.

Безусловно, мы будем искать противоядие. Но я считаю, что оптимальный способ добиться результата — просто играть в свой футбол, который мы показывали весь сезон», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.