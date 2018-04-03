ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гинер призвал запретить госфинансирование футбольных клубов

    ЦСКА РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Евгений Гинер
    На фото:Евгений Гинер
    Президент московского ЦСКА Евгений Гинер считает, что в России необходимо законодательно запретить государственное финансирование футбольных клубов.

    «Я думаю, что, прежде всего, самый главный вопрос, что футбольные клубы должны быть частными. Сегодня происходит обман, когда губернским клубам выделяются федеральные деньги.

    Раз мы собрались в Госдуме, то надо законодательно принять, ни в одной стране нет государственных клубов. Даже у наших соседей — украинцев — разрушенная страна, но все клубы частные. У нас ни один нечастный клуб не пройдет fair play.

    Почему губернаторы должны давать деньги? Там нет заложенных федеральных денег на футбол. Там никто не должен зарплату платить футболистам и так далее. Что касается РФС, необходима методология. Дети должны учиться.

    Газзаев заявил об отсутствии стратегии развития футбола в России

    Мы как-то приехали к Капелло, чтобы посмотреть и научиться чему-то, а он ответил, что все итальянские тренеры учатся по книгам Лобановского», — приводит слова Гинера «Р-Спорт».

    Порадуют ли ЦСКА и «Ростов» результативным футболом?«Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • 03/04
    • «СКА-Хабаровск» назвал имя нового тренера
  • 03/04
    • Рауш не имеет отношения к 1,2 миллиона евро, сообщили в «Динамо»
  • 03/04
    • «Арсенал» и ЦСКА рассудят чехи
  • 03/04
    • Дзюба готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита»
  • 03/04
    • «СКА-Хабаровск» возглавит Передня
  • 02/04
    • Главный тренер «Краснодара» отправлен в отставку
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Не дотерпели. «Краснодар» потерял очки в матче с «Анжи»
  • СМИ подвели итоги матча между «Краснодаром» и «Анжи»
    •
  • ЦСКА снял ростовское проклятье
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Слово Роналду многое решит
  • «Ювентус» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 3 апреля
  • 2,03
    •
  • Экспресс дня. Время четвертьфиналов
  • Прогнозы и ставки на футбол 3 апреля
  • 5,65
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:38
    • Дзюбе неприятно падать по зарплате в два раза
  • 13:23
    • Гаджиев хочет видеть в РФПЛ разделение на группы по географическому принципу
  • 12:55
    • «Арсенал» и ЦСКА рассудят чехи
  • 12:27
    • Стадион «Волгоград» введен в эксплуатацию
  • 11:49
    • Газзаев заявил об отсутствии стратегии развития футбола в России
  • 11:25
    • Божович: Без Дзюбы наступает тишина
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    • 11:15
  • 10:51
    • Слуцкий: Абрамович не имеет никакого отношения к моей работе на Западе
  • 10:31
    • Дворкович: Не думаю, что после ЧМ-2018 будет единая модель управления стадионами
  • 09:59
    • «Манчестер Юнайтед» сыграет на турнире в США
  • Безударные согласные
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля
    • 2,11Завтра в 21:45
  • Не ждите много голов
  • «Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 4 апреля
    • 2,28Завтра в 21:45
  • 09:42
    • Рауш не имеет отношения к 1,2 миллиона евро, сообщили в «Динамо»
  • 09:29
    • Дворкович: На стадионе в Екатеринбурге на 95% все в порядке
  • 09:15
    • Чантурия надеется вернуться более сильным
  • 08:50
    • «СКА-Хабаровск» назвал имя нового тренера
  • 08:48
    • Оланаре не чувствует в «Амкаре» такого давления, как в ЦСКА
  • 08:35
    • Владелец «Олимпиакоса» оштрафовал команду на 400 тысяч евро
  • 08:21
    • Галицкий надеется выиграть спор у Слуцкого про 11 воспитанников в составе
  • 08:09
    • Касильяс сыграл свой 1000-й матч в профессиональной карьере
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус