Гинер призвал запретить госфинансирование футбольных клубов

«Я думаю, что, прежде всего, самый главный вопрос, что футбольные клубы должны быть частными. Сегодня происходит обман, когда губернским клубам выделяются федеральные деньги.
Раз мы собрались в Госдуме, то надо законодательно принять, ни в одной стране нет государственных клубов. Даже у наших соседей — украинцев — разрушенная страна, но все клубы частные. У нас ни один нечастный клуб не пройдет fair play.
Почему губернаторы должны давать деньги? Там нет заложенных федеральных денег на футбол. Там никто не должен зарплату платить футболистам и так далее. Что касается РФС, необходима методология. Дети должны учиться.
Газзаев заявил об отсутствии стратегии развития футбола в России
Мы как-то приехали к Капелло, чтобы посмотреть и научиться чему-то, а он ответил, что все итальянские тренеры учатся по книгам Лобановского», — приводит слова Гинера «Р-Спорт».