Де Брейне: Когда у Давида Сильвы идет игра, мы побеждаем

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал о настрое на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Пожалуй, это самый успешный сезон в моей карьере. Я провел большинство матчей без каких-либо трудностей. Все складывалось просто великолепно.

Давид Сильва может решить исход матча в любой момент. Он потрясающе играл за все время моего пребывания в "Сити". Он во многом повлиял на развитие моей собственной игры.

Надеюсь, он сможет сделать то, что он делал на протяжении всего сезона. Когда у него идет игра, мы побеждаем.

То, что сделал Салах, — просто невероятно. Никто не думал, что он забьет так много мячей в начале сезона. Атакующая линия "Ливерпуля" очень сильна», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.