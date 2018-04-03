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    Чантурия надеется вернуться более сильным

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    Георгий Чантурия
    На фото:Георгий Чантурия
    Полузащитник «Урала» Георгий Чантурия заявил, что надеется стать еще более сильным после того, как восстановится от травмы.

    2 апреля медицинское обследования выявило у грузинского хавбека повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава.

    «Хочу поблагодарить за поддержку болельщиков "Урала", своих партнеров по команде, руководство клуба, президента Григория Иванова. Надеюсь вернуться более сильным, чем был. Спасибо за все, я рядом всегда», — сказал Чантурия клубной пресс-службе.

    Внынешнем сезоне 24-летняя Чантурия провел 18 матчей в РФПЛ, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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