Чантурия надеется вернуться более сильным

2 апреля медицинское обследования выявило у грузинского хавбека повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава.
«Хочу поблагодарить за поддержку болельщиков "Урала", своих партнеров по команде, руководство клуба, президента Григория Иванова. Надеюсь вернуться более сильным, чем был. Спасибо за все, я рядом всегда», — сказал Чантурия клубной пресс-службе.
Внынешнем сезоне 24-летняя Чантурия провел 18 матчей в РФПЛ, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Ребята, спасибо всем за слова поддержки в адрес @chanturia_11 🙌🏼 он не может поблагодарить всех лично и поэтому записал вам это обращение 👍🏼 ____________ Напомним, что из-за травмы, полученной в матче с «Рубином», Георгий выбыл из строя как минимум на полгода ____________ Жора, выздоравливай, мы ждём тебя 🧡🖤