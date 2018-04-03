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    «Астон Вилла» — «Рединг»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Астон Вилла — Рединг (03.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Астон Вилла
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    •  Астон Вилла — Рединг21:45
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Астон Вилла» — «Рединг».

    Последний матч между собой: «Рединг» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Астон Вилла» — «Рединг». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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