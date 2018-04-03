Алдонин: У ЦСКА хороший опыт выступлений с английскими клубами

Бывший полузащитникподелился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

«Конечно, основное отличие этих матчей в том, что тогда в 2006 года это был групповой этап Лиги чемпионов, все–таки значение каждого забитого мяча не было таким критическим. Сейчас уже плей-офф, 1/4 финала, любой забитый мяч имеет колоссальное значение. В 2006 году мы сыграли в Москве, победили 1:0, выездной матч сложился для нас очень удачно, поэтому воспоминания от этого противостояния самые хорошие. Сейчас "Арсенал", безусловно, очень сильно изменился, та команда по составу была значительно сильнее нынешней, хотя это по–прежнему топ-клуб, и футболисты там тоже собраны очень мастеровитые.

Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным. Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же "Арсенал" по определенному статусу и вариативности состава. "Армейцы" все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков, тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен.

Большое значение будет иметь то, как "армейцы" сыграют на выезде, где самое главное – не пропустить, а по возможности, конечно, и забить. Тактически выгоднее начинать в гостях и в домашней игре уже понимать голевой расклад, а лучше и вовсе иметь некий запас, гандикап. Хорошо, что ЦСКА сейчас в приличной форме, вырывает важные победы, как, например, в Ростове и Лионе.

Сейчас уже такая стадия, что и полуфинал европейского турнира недалеко, а соперник один из лучших среди тех, кто остался в Лиге Европы. Однако у ЦСКА хороший опыт выступлений с английскими клубами, в том числе на выезде тот же "Манчестер Сити" побеждали», — цитирует ТАСС Алдонина.

Напомним, матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля и начнется в 22.05 по московскому времени.