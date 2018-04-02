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    Зидан назвал «Реал» и «Ювентус» похожими командами

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    Зинедин Зидан
    На фото:Зинедин Зидан
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан охарактеризовал «Ювентус» на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Слова Зидана приводит Football Italia.

    «С момента прошлогоднего финала Лиги чемпионов прошло десять месяцев. "Ювентус" стал совершенно другой командой. Туринцы всегда были сильными, и продолжают подтверждать это. Это совершенная команда. Нужно внимательно следить за их действиями по всему периметру поля. "Ювентус" проводит хороший сезон», — сказал французский тренер.

    «Я был как в "Ювентусе", так и в "Реале", поэтому могу сказать, что это похожие команды — с одинаковым ДНК бойца и победителя», — добавил Зидан.

    Напомним, матч «Ювентус» — «Реал» состоится 3 апреля. Начало встречи — в 21.45.

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