Зидан назвал «Реал» и «Ювентус» похожими командами

Главный тренерохарактеризовална пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Слова Зидана приводит Football Italia.

«С момента прошлогоднего финала Лиги чемпионов прошло десять месяцев. "Ювентус" стал совершенно другой командой. Туринцы всегда были сильными, и продолжают подтверждать это. Это совершенная команда. Нужно внимательно следить за их действиями по всему периметру поля. "Ювентус" проводит хороший сезон», — сказал французский тренер.

«Я был как в "Ювентусе", так и в "Реале", поэтому могу сказать, что это похожие команды — с одинаковым ДНК бойца и победителя», — добавил Зидан.

Напомним, матч «Ювентус» — «Реал» состоится 3 апреля. Начало встречи — в 21.45.