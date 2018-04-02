Смолов назвал отставку Шалимова полной неожиданностью

Нападающий «Краснодара»поделился мнением об отставке главного тренера команды

«Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти.

В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», – цитирует Смолова Sport24.

Главный тренер «Краснодара» отправлен в отставку

Игорь Шалимов работал в этой должности с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.