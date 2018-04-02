У «Ростова» было больше моментов, считает Сигурдссон

Защитник «Ростова»прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 24-м туре РФПЛ.

«Результат матча нас очень расстроил. ЦСКА больше владел мячом, но у нас было больше хороших моментов, чтобы забить. Но мы пропустили довольно неуклюжие голы.

Мы немного изменили тактику, чтобы оказывать больше давления и больше владеть мячом. Знали, что сможем забить и, возможно, попытаться выиграть матч. Но затем пропустили второй мяч, и стало очень сложно», — передает слова исландца Sportbox.

«Момент со вторым голом? Не помню этого момента очень хорошо. Я пытался выбить мяч, но он был далеко от моей ноги. Может, там был офсайд, нужно смотреть повтор», — добавил Сигурдссон.