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    У «Ростова» было больше моментов, считает Сигурдссон

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    Рагнар Сигурдссон
    На фото:Рагнар Сигурдссон
    Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 24-м туре РФПЛ.

    «Результат матча нас очень расстроил. ЦСКА больше владел мячом, но у нас было больше хороших моментов, чтобы забить. Но мы пропустили довольно неуклюжие голы.

    Мы немного изменили тактику, чтобы оказывать больше давления и больше владеть мячом. Знали, что сможем забить и, возможно, попытаться выиграть матч. Но затем пропустили второй мяч, и стало очень сложно», — передает слова исландца Sportbox.

    «Момент со вторым голом? Не помню этого момента очень хорошо. Я пытался выбить мяч, но он был далеко от моей ноги. Может, там был офсайд, нужно смотреть повтор», — добавил Сигурдссон.

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