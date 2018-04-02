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    Юношеская сборная России заняла пятое место на турнире во Франции

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    Юношеская сборная России
    На фото:Юношеская сборная России
    Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) в матче за пятое место на турнире «Мундиаль Монтегю» переиграла сверстников из Аргентины – 2:0.

    Во время группового этапа россияне потерпели два поражения (Англия, Бразилия) и один раз сыграли вничью (Камерун).

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