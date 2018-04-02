Юношеская сборная России заняла пятое место на турнире во Франции

Во время группового этапа россияне потерпели два поражения ( Англия , Бразилия ) и один раз сыграли вничью ( Камерун ).

Юношеская сборная(игроки 2002 года рождения) в матче за пятое место на турнире «Мундиаль Монтегю» переиграла сверстников из– 2:0.

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