Сегодня в 17:21 Юношеская сборная России заняла пятое место на турнире во Франции Сборная России Футбол России Спорт в VK Спорт. Главное На фото:Юношеская сборная России РФС Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) в матче за пятое место на турнире «Мундиаль Монтегю» переиграла сверстников из Аргентины – 2:0. Во время группового этапа россияне потерпели два поражения (Англия, Бразилия) и один раз сыграли вничью (Камерун). Обсудить0 0 0 0 0 0 Читайте по теме Футбол в России давно надо строить зановоПоражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надеждыРеакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией 30/03Уткин: У нашей сборной профнепригодный тренер 30/03Попов: Черчесов — маленький Наполеон, у человека комплексы 30/03Ари: Играть за сборную — моя мечта 29/03Дзюба пожелал Уткину здоровья 29/03Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до старта ЧМ-2018 29/03Головин мог бы играть в сборной Бразилии, считает Витиньо Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Система VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийВстречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Трагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото Подробный разбор ЦСКА снял ростовское проклятьеРеакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2» Непобедимые. «Барселона» перевернула игру за 53 секундыРеакция СМИ на результат матча «Севилья» — «Барселона» «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонкиДомашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы «Амкар» возродил золотую гонкуРеакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками Время для очищенияКак «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьерыСМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси» Комментарии Прогнозы на спорт Экспресс дня. Кике Сетьен споткнется в столицеПрогнозы и ставки на футбол 2 апреля5,80 Слово Роналду многое решит«Ювентус» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 3 апреля2,03