Макеев: «Ростову» не повезло в матче с ЦСКА

Защитник «Ростова»поделился мнением о результате матча 24-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:2).

«Считаю, нам не повезло сегодня. Но сама встреча получилась очень тяжелой. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они придавали нам сил, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать сегодня.

ЦСКА? Для меня это обычный соперник. На каждую игру стараюсь настраиваться по-боевому, поэтому не могу сказать о принципиальности.

Следующие три домашние игры пройдут на новом стадионе, нужно будет брать максимальное количество очков. Пора исправлять положение в таблице», — сказал Макеев клубной пресс-службе.