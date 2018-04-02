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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич Сити»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Куинз Парк Рейнджерс — Норвич Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.04.2018)

    Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс Норвич
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    •  Куинз Парк Рейнджерс — Норвич Сити17:00
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич Сити».

    Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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