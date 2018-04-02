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    «Хетафе» — «Бетис»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Хетафе — Бетис: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.04.2018)

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    •  Хетафе — Бетис22:00
    В 22:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Хетафе» — «Бетис».

    Последний матч между собой: «Бетис» — «Хетафе» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бетис»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Хетафе» — «Бетис». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Приблизится ли «Бетис» к еврокубковой зоне?«Хетафе» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 2 апреля
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